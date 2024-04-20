Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку
Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира
В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер
Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова
Популярные
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области
Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку
В оккупированном Мариуполе российские захватчики без торгов передали 15 земельных участков под строительство многоэтажных домов в ипотеку, что вызвало возмущение жителей, которые остаются без жилья и прав.
Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира
Украина заинтересована в том, чтобы президент Бразилии Лула да Силва принял активное участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, поскольку его присутствие свидетельствовало бы о желании справедливого мира для Украины.
В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер
В ближайшие сутки в Киеве и Киевской области ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с. Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о желтом уровне опасности.
Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно
Президент Зеленский считает, что путин очень боится Украины, потому что он неуверенный в себе человек, поскольку уверенные лидеры с мощными армиями и ядерным оружием не угрожают миру.
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области
Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский
Украина приближается к подписанию важного соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, которое станет мощным результатом по гарантиям безопасности наряду с соглашениями с северными странами, такими как Швеция и Норвегия, в мае-июне, по словам президента Владимира Зеленского.
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты
"Государственный оператор тыла" подписал контракты с тремя новыми компаниями - ООО "Аделін", ООО "Ахтырский мясопродукт" и ООО "Торговая компания "Агропродпром-Сервис" - на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, заменив поставщиков, которые не смогли осуществить поставки.
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар
Во время ракетных ударов россияне попали по портовой инфраструктуре в результате чего начался масштабный пожар. Сейчас спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать возгорание.
Терехов о взрыве в Харькове: сбит беспилотник рф
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российский беспилотник был сбит противовоздушной обороной в Харькове, в результате чего в городе прогремел взрыв.
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова
россияне распространяют дезинформацию, чтобы посеять раздор между Харьковом и другими регионами Украины, заявляя, что Киев ничего не делает для усиления обороны Харькова.