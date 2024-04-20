В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку

В оккупированном Мариуполе застройщики планируют возвести многоэтажки под ипотеку, речь идет о 15 земельных участках - соответствующие распоряжения подписал главарь так называемой "днр" Денис пушилин. Мариупольцы возмутились в соцсетях, поскольку захватчики превратили город в место наживы, в котором возводят коммерческое жилье на продажу, пишет Мариупольский городской совет, передает УНН.

В Мариуполе без торгов передали 15 земельных участков под строительство домов. Распоряжение подписал главарь так называемой "днр" Денис пушилин. На всех участках застройщики планируют возвести многоэтажки под ипотеку, - передает на своей странице Telegram Мариупольский городской совет.

Мариупольцы возмутились в соцсетях:

У людей остались уцелевшие дома! С ними этот вопрос урегулировали?!" (...) Опять на продажу, а когда для людей будут отстраивать? - цитирует комментарии жителей оккупированного россией города городской совет.

Известно, что строительство планируется на проспектах Мира, Металлургов, улицах Куинджи, Греческой, Митрополитской, Фонтанной. Но подчеркивается, что вместо обещанного восстановления разрушенных домов - возводят коммерческое жилье на продажу, покупать которое смогут только приезжие россияне.

Мариупольцев не просто оставляют без квартир. Оккупанты меняют адреса для новостроек. В результате жители демонтированных домов, на месте которых возводят ипотечное жилье, теряют свои права. И люди остаются ни с чем - отмечает Мариупольский городской совет.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области в мае начинается мобилизация. Оккупационным районным администрациям приказали передать в военкомат все данные о предприятиях для проведения мобилизационных мероприятий до 15 апреля.

Оскароносный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, который изображает ужасные реалии российского вторжения и осады Мариуполя в начале 2022 года, выйдет на Netflix 21 апреля.