Показове покарання чи правосуддя – росія судитиме своїх військових за розстріл 7 цивільних у Покровську

У росії перед судом постануть військовослужбовці, яких звинувачують у розстрілі 7 цивільних у тимчасово окупованому Покровську Донецької області. За даними журналістів, кримінальну справу передали до Південного окружного військового суду рф. Про це повідомляє "Медіазона", пише УНН.

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За версією українського проєкту "Хочу жити", двоє російських військових увірвалися до підвалу будинку на вулиці Центральній, 84, де переховувалися місцеві жителі. Окупанти вимагали алкоголь, а після відмови відкрили вогонь.

Унаслідок нападу загинули 7 людей, серед яких члени родин Завадських і Гульків. Восьмий постраждалий, Петро Меронцев, вижив, удавши мертвого. Після відходу нападників він зміг утекти.

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За даними проєкту "Хочу жити", після розстрілу російські військові підпалили будинок, а командуванню доповіли про нібито ліквідацію української диверсійно-розвідувальної групи.

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"Медіазона" з'ясувала, що серед фігурантів справи – олександр агафонов та сергій морковін. Їм інкримінують убивство, замах на вбивство, жорстоке поводження з цивільними, мародерство та інші злочини.

Журналісти також встановили, що морковін раніше неодноразово був засуджений за крадіжки, незаконне зберігання наркотиків та викрадення зброї.

Родичі обвинувачених заперечують їхню провину. Водночас матір агафонова під час розмови з журналістами фактично поставила під сумнів, що в Покровську на момент злочину залишалися мирні жителі.

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