Штурмовику рф оголосили підозру у вбивстві полоненого командира підрозділу Сил оборони на Покровському напрямку

Повідомлено про підозру взятому у полон штурмовику рф, який пострілом у голову вбив полоненого командира підрозділу Сил оборони на Покровському напрямку, повідомили у четвер в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

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Як вказано, з травня 2025 року штурмові підрозділи армії держави-агресора вели активні бойові дії на Покровському напрямку, намагаючись окупувати село Шахове.

"10 жовтня мала піхотна група, що проникла на околиці населеного пункту, взяла у полон двох військовослужбовців Сил оборони, серед яких був 34-річний командир одного з підрозділів. Після проведення допиту ворожий штурмовик вивів чоловіка до лісосмуги, де за наказом свого керівника вбив, здійснивши постріл з автомата у потилицю. Іншого військового ЗСУ окупанти також розстріляли", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Правоохоронці ідентифікували росіянина – ним виявився 34-річний уродженець Красноярського краю рф, стрілець "336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 06017)" із позивним "Тай". Під час бойових дій на вказаному напрямку Сили оборони взяли бойовика у полон", - ідеться у повідомленні ОГП.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, як зазначається, йому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тривають заходи зі встановлення іншого виконавця злочину.