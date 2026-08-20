Штурмовику РФ объявили о подозрении в убийстве пленного командира подразделения Сил обороны на Покровском направлении

В четвер в Офисе Генпрокурора сообщили о предъявлении подозрения взятому в плен штурмовику рф, который выстрелом в голову убил пленного командира подразделения Сил обороны на Покровском направлении, пишет УНН.

Детали

Как указано, с мая 2025 года штурмовые подразделения армии государства-агрессора вели активные боевые действия на Покровском направлении, пытаясь оккупировать село Шахово.

"10 октября небольшая пехотная группа, проникшая на окраины населённого пункта, взяла в плен двух военнослужащих Сил обороны, среди которых был 34-летний командир одного из подразделений. После проведения допроса вражеский штурмовик вывел мужчину к лесополосе, где по приказу своего руководителя убил его, выстрелив из автомата в затылок. Другого военнослужащего ВСУ оккупанты также расстреляли", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Правоохранители идентифицировали россиянина — им оказался 34-летний уроженец Красноярского края рф, стрелок "336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 06017)" с позывным "Тай". Во время боевых действий на указанном направлении Силы обороны взяли боевика в плен", — говорится в сообщении ОГП.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, как отмечается, ему предъявлено подозрение в совершении военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжаются мероприятия по установлению другого исполнителя преступления.