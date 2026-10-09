Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске

В России перед судом предстанут военнослужащие, которых обвиняют в расстреле 7 гражданских лиц во временно оккупированном Покровске Донецкой области. По данным журналистов, уголовное дело передали в Южный окружной военный суд РФ. Об этом сообщает «Медиазона», пишет УНН.

Детали

По версии украинского проекта «Хочу жить», двое российских военнослужащих ворвались в подвал дома на улице Центральной, 84, где прятались местные жители. Оккупанты требовали алкоголь, а после отказа открыли огонь.

В результате нападения погибли 7 человек, среди которых члены семей Завадских и Гульковых. Восьмой пострадавший, Пётр Меронцев, выжил, притворившись мёртвым. После ухода нападавших ему удалось сбежать.

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По данным проекта «Хочу жить», после расстрела российские военнослужащие подожгли дом, а командованию доложили якобы о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы.

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«Медиазона» выяснила, что среди фигурантов дела — Александр Агафонов и Сергей Морковин. Им инкриминируют убийство, покушение на убийство, жестокое обращение с гражданскими, мародёрство и другие преступления.

Журналисты также установили, что Морковин ранее неоднократно был осуждён за кражи, незаконное хранение наркотиков и похищение оружия.

Родственники обвиняемых отрицают их вину. В то же время мать Агафонова во время разговора с журналистами фактически поставила под сомнение, что в Покровске на момент преступления оставались мирные жители.

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