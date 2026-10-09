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Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске

Киев • УНН

 • 4576 просмотра

Двух российских военнослужащих обвиняют в расстреле семи гражданских в Покровске. После преступления они подожгли дом и выдали нападение за уничтожение ДРГ.

Показательное наказание или правосудие — Россия будет судить своих военнослужащих за расстрел 7 гражданских в Покровске

В России перед судом предстанут военнослужащие, которых обвиняют в расстреле 7 гражданских лиц во временно оккупированном Покровске Донецкой области. По данным журналистов, уголовное дело передали в Южный окружной военный суд РФ. Об этом сообщает «Медиазона», пишет УНН.

Детали

По версии украинского проекта «Хочу жить», двое российских военнослужащих ворвались в подвал дома на улице Центральной, 84, где прятались местные жители. Оккупанты требовали алкоголь, а после отказа открыли огонь.

В результате нападения погибли 7 человек, среди которых члены семей Завадских и Гульковых. Восьмой пострадавший, Пётр Меронцев, выжил, притворившись мёртвым. После ухода нападавших ему удалось сбежать.

Военные пытались выдать расстрел гражданских за уничтожение украинской ДРГ

По данным проекта «Хочу жить», после расстрела российские военнослужащие подожгли дом, а командованию доложили якобы о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы.

Штурмовику рф объявили о подозрении в убийстве пленного командира подразделения Сил обороны на Покровском направлении20.08.26, 13:09 • 3995 просмотров

«Медиазона» выяснила, что среди фигурантов дела — Александр Агафонов и Сергей Морковин. Им инкриминируют убийство, покушение на убийство, жестокое обращение с гражданскими, мародёрство и другие преступления.

Журналисты также установили, что Морковин ранее неоднократно был осуждён за кражи, незаконное хранение наркотиков и похищение оружия.

Родственники обвиняемых отрицают их вину. В то же время мать Агафонова во время разговора с журналистами фактически поставила под сомнение, что в Покровске на момент преступления оставались мирные жители.

россияне казнили двух пленных нацгвардейцев близ Доброполья — прокуратура начала расследование11.09.26, 17:43 • 4423 просмотра

Степан Гафтко

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