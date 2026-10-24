російський дрон атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них підліток у тяжкому стані

$45.0550.44
ukenru
11:43 • 11912 перегляди
Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок
10:47 • 14794 перегляди
Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики
09:44 • 15222 перегляди
95% броні для ОПК і енергетики та координаційний центр - роз'яснили зміни в бронюванні
08:37 • 17252 перегляди
Швидкість Starlink відновлено, до понад 400 км/год - міністр оборони
08:20 • 16844 перегляди
Сили оборони уразили пов'язані з ракетною програмою рф виробництва і літак - Генштаб
24 жовтня, 07:18 • 17156 перегляди
Нові переговори США, України і рф можливі в Абу-Дабі або Швейцарії - Reuters
24 жовтня, 05:29 • 20020 перегляди
101 з 126 запущених рф дронів знищили за ніч, до 82% - реактивні
24 жовтня, 00:58 • 31663 перегляди
Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту
23 жовтня, 23:56 • 28534 перегляди
Кінець війни наблизить лише дипломатичне вирішення питання Донбасу - Рубіо
23 жовтня, 21:21 • 26283 перегляди
Трамп пригрозив Україні та росії 200% митами, якщо ті не підпишуть мирну угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
75%
755мм
Популярнi новини
Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"24 жовтня, 06:04 • 21198 перегляди
У Starlink фіксують відновлення роботи на понад 160 км/год - ексрадник міністра оборони24 жовтня, 06:52 • 18610 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 09:10 • 11152 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів10:00 • 13227 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto10:41 • 9910 перегляди
Публікації
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів10:00 • 13431 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 40604 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 45414 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 41160 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 47453 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джо Байден
Ілон Маск
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Крим
Реклама
УНН Lite
Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”Video13:31 • 676 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto10:41 • 10150 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 09:10 • 11361 перегляди
Рідлі Скотт готує новий фільм про "Чужого"24 жовтня, 06:04 • 21391 перегляди
Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували23 жовтня, 18:46 • 27750 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
MIM-104 Patriot

російський дрон атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них підліток у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У Покровській громаді поранено трьох дорослих і 14-річного хлопчика. Дитина та 46-річний чоловік перебувають у тяжкому стані.

російський дрон атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них підліток у тяжкому стані

У Покровській громаді внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали четверо людей - троє дорослих і 14-річний хлопчик. Усіх постраждалих госпіталізовано. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

"Четверо людей дістали поранень через атаку ворожого безпілотника на Покровську громаду Нікопольщини. Постраждали троє дорослих і дитина. Усі госпіталізовані. 14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У тяжкому стані й 46-річний чоловік", – заявив Олександр Ганжа.

За словами посадовця, медики надають  їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Російський ракетний удар по ринку в Лозовій забрав життя двох жінок. Ще 34 людини дістали поранення, рятувальні роботи тривають.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніЗдоров'я
Вибухи
Війна в Україні
Покровськ
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Лозова