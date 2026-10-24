російський дрон атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них підліток у тяжкому стані

У Покровській громаді внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали четверо людей - троє дорослих і 14-річний хлопчик. Усіх постраждалих госпіталізовано. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

"Четверо людей дістали поранень через атаку ворожого безпілотника на Покровську громаду Нікопольщини. Постраждали троє дорослих і дитина. Усі госпіталізовані. 14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. У тяжкому стані й 46-річний чоловік", – заявив Олександр Ганжа.

За словами посадовця, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Російський ракетний удар по ринку в Лозовій забрав життя двох жінок. Ще 34 людини дістали поранення, рятувальні роботи тривають.