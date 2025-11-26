Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну

$42.400.03
Эксклюзив
09:34
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
06:31
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
публикации
Эксклюзивы
Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"
26 ноября, 00:29
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»
26 ноября, 01:00
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле
26 ноября, 02:02
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT
26 ноября, 02:31
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД
26 ноября, 03:33
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
Эксклюзив
07:00
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
24 ноября, 17:21
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
25 ноября, 14:23
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
25 ноября, 08:39
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
22 ноября, 19:12
Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Итальянский парламент единогласно одобрил закон о фемициде, предусматривающий пожизненное заключение за убийство женщины по гендерному признаку. Это решение стало ответом на резонансное убийство Джулии Чеккеттин, вызвавшее массовые протесты и требования изменений в обществе.

Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну

Депутаты итальянского парламента единогласно проголосовали за введение преступления фемицида - убийства женщины по гендерному признаку - как отдельного закона, который будет караться пожизненным заключением, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Символично законопроект был одобрен в день, посвященный ликвидации насилия в отношении женщин во всем мире.

Идея закона о фемициде обсуждалась в Италии ранее, но убийство Джулии Чеккеттин ее бывшим парнем стало трагедией, которая шокировала страну и заставила ее действовать.

В конце ноября 2023 года 22-летнюю девушку зарезал Филиппо Туретта, который затем завернул ее тело в мешки и выбросил на берегу озера.

Тысячи людей собрались у церкви, где состоялись похороны Джулии Чекеттин, чтобы отдать ей дань уважения в декабре 2023 года.

Убийство было главной новостью, пока его не поймали, но именно мощная реакция сестры Джулии, Елены, осталась в памяти.

Убийца был не монстром, сказала она, а "здоровым сыном" глубоко патриархального общества. Эти слова вывели толпы по всей Италии на улицы, требуя перемен.

Два года спустя депутаты итальянского парламента проголосовали за закон о фемициде после длительной и страстной сессии парламента. Это делает Италию одним из немногих мест, где фемицид классифицируют как отдельное преступление.

Предложенный премьер-министром Италии Джорджей Мелони, закон был поддержан ее собственным ультраправым правительством, а также депутатами оппозиции. Многие носили красные ленты или красные куртки, чтобы почтить память жертв насилия.

Отныне Италия будет регистрировать каждое убийство женщины, мотивированное ее гендером, как фемицид.

"Фемициды будут классифицированы, их будут изучать в их реальном контексте, они будут существовать", – сказала о значении нового закона судья Паола ди Никола, одна из авторов нового закона.

"Говорить о таких преступлениях, как те, что коренятся в разъяренной любви или сильной ревности, – это искажение, которое использует романтические, культурно приемлемые термины", – утверждает судья.

"Этот закон означает, что мы первыми в Европе раскроем истинную мотивацию преступников, а именно иерархию и власть", - отметила она.

Дополнение

Италия теперь присоединится к Кипру, Мальте и Хорватии как государствам-членам ЕС, которые ввели юридическое определение фемицида в своих уголовных кодексах.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Джорджия Мелони
Мальта
Хорватия
Италия
Кипр