Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну

Депутаты итальянского парламента единогласно проголосовали за введение преступления фемицида - убийства женщины по гендерному признаку - как отдельного закона, который будет караться пожизненным заключением, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Символично законопроект был одобрен в день, посвященный ликвидации насилия в отношении женщин во всем мире.

Идея закона о фемициде обсуждалась в Италии ранее, но убийство Джулии Чеккеттин ее бывшим парнем стало трагедией, которая шокировала страну и заставила ее действовать.

В конце ноября 2023 года 22-летнюю девушку зарезал Филиппо Туретта, который затем завернул ее тело в мешки и выбросил на берегу озера.

Тысячи людей собрались у церкви, где состоялись похороны Джулии Чекеттин, чтобы отдать ей дань уважения в декабре 2023 года.

Убийство было главной новостью, пока его не поймали, но именно мощная реакция сестры Джулии, Елены, осталась в памяти.

Убийца был не монстром, сказала она, а "здоровым сыном" глубоко патриархального общества. Эти слова вывели толпы по всей Италии на улицы, требуя перемен.

Два года спустя депутаты итальянского парламента проголосовали за закон о фемициде после длительной и страстной сессии парламента. Это делает Италию одним из немногих мест, где фемицид классифицируют как отдельное преступление.

Предложенный премьер-министром Италии Джорджей Мелони, закон был поддержан ее собственным ультраправым правительством, а также депутатами оппозиции. Многие носили красные ленты или красные куртки, чтобы почтить память жертв насилия.

Отныне Италия будет регистрировать каждое убийство женщины, мотивированное ее гендером, как фемицид.

"Фемициды будут классифицированы, их будут изучать в их реальном контексте, они будут существовать", – сказала о значении нового закона судья Паола ди Никола, одна из авторов нового закона.

"Говорить о таких преступлениях, как те, что коренятся в разъяренной любви или сильной ревности, – это искажение, которое использует романтические, культурно приемлемые термины", – утверждает судья.

"Этот закон означает, что мы первыми в Европе раскроем истинную мотивацию преступников, а именно иерархию и власть", - отметила она.

Дополнение

Италия теперь присоединится к Кипру, Мальте и Хорватии как государствам-членам ЕС, которые ввели юридическое определение фемицида в своих уголовных кодексах.