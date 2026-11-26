Віталій Русаков / Джерело осьиста сторінка Facebook

Київський районний суд Одеси продовжив запобіжні заходи у вигляді особистого зобовʼязання хірургу приватної клініки Odrex Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській до 26 січня 2027 року. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнта, пише УНН.

На засіданні у четвер головуючий суддя Віктор Чаплицький задовольнив клопотання прокурора і продовжив запобіжні заходи Русакову та Бєлоцерковській ще на два місяці.

Варто зауважити, що до цього захисники лікарів зірвали сім засідань поспіль. Офіційна причина – лікарняні та відпустки адвокатів. Крім того, адвокати лікарів регулярно подають клопотання про відвід головуючого судді, який суд змушений розглядати замість слухання справи по суті. Наприклад, на попередньому засіданні захист Віталія Русакова подав вже четверту таку заяву.

Така поведінка адвокатів може свідчити про спроби затягування судового розгляду, адже строки давності за цим обвинуваченням спливають восени 2027 року.

Головуючий суддя Віктор Чаплицький уже двічі звертався до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури через систематичні зриви судових засідань стороною захисту.

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Додатково процес гальмують регулярні повітряні тривоги через російські обстріли, тож часу на розгляд і винесення судом справедливого рішення залишається все менше.

Наступне засідання суду відбудеться 27 листопада і поки незрозуміло, чи будуть намагатися адвокати лікарів знову його зірвати.

Нагадаємо

У Київському районному суді Одеси за головування судді Віктора Чаплицького розглядають кримінальну справу про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування відомого одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана.

На лаві підсудних хірург Віталій Русаков та онкологиня Марина Бєлоцерковська. Їх обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, після проведення операції лікарі не призначили пацієнту необхідної антибактеріальної терапії та належним чином не відреагували на розвиток післяопераційних ускладнень. За висновками судово-медичної експертизи, неналежне надання медичної допомоги могло призвести до розвитку сепсису, який став причиною смерті бізнесмена. Обидва лікарі своєї вини не визнають.