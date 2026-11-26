Виталий Русаков / Источник: личная страница в Facebook

Киевский районный суд Одессы продлил меры пресечения в виде личного обязательства хирургу частной клиники Odrex Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской до 26 января 2027 года. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента, пишет УНН.

На заседании в четверг председательствующий судья Виктор Чаплицкий удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меры пресечения Русакову и Белоцерковской еще на два месяца.

Стоит отметить, что до этого защитники врачей сорвали семь заседаний подряд. Официальная причина — больничные и отпуска адвокатов. Кроме того, адвокаты врачей регулярно подают ходатайства об отводе председательствующего судьи, которые суд вынужден рассматривать вместо слушания дела по существу. Например, на предыдущем заседании защита Виталия Русакова подала уже четвертое такое заявление.

Такое поведение адвокатов может свидетельствовать о попытках затягивания судебного разбирательства, поскольку сроки давности по этому обвинению истекают осенью 2027 года.

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий уже дважды обращался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за систематического срыва судебных заседаний стороной защиты.

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Кроме того, процесс тормозят регулярные воздушные тревоги из-за российских обстрелов, поэтому времени на рассмотрение дела и вынесение судом справедливого решения остается все меньше.

Следующее заседание суда состоится 27 ноября, и пока непонятно, будут ли адвокаты врачей снова пытаться его сорвать.

Напомним

В Киевском районном суде Одессы под председательством судьи Виктора Чаплицкого рассматривается уголовное дело о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения известного одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана.

На скамье подсудимых — хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для пациента (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, после проведения операции врачи не назначили пациенту необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировали на развитие послеоперационных осложнений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ненадлежащее оказание медицинской помощи могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти бизнесмена. Оба врача своей вины не признают.