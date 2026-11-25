В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 109 тис. людей
Київ • УНН
За тиждень 109 149 людей захворіли на ГРВІ, ще підтверджено 265 випадків COVID-19. У шести пацієнтів виявили грип.
Протягом третього тижня листопада захворюваність на ГРВІ продовжила зростати. Усього з 16 по 22 листопада на ГРВІ захворіло 109 149 людей, що на 4,4% більше за попередній тиждень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
Протягом третього тижня листопада захворюваність на ГРВІ прогнозовано продовжила зростати як серед дорослого населення, так і серед дітей. Водночас рівень захворюваності за минулий тиждень на 3,4% нижчий, ніж протягом аналогічного періоду торік. Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається
Також повідомляється, що за результатами лабораторних досліджень минулого тижня підтверджено шість випадків грипу - п’ять в Одесі й один у Харкові. Всього від початку епідсезону було лабораторно визначено вірус грипу у десяти зразках.
Статистика захворюваності за тиждень:
- усього на ГРВІ захворіло 109 149 людей (44 194 дорослих і 64 955 дітей). Це на 4,4% більше за попередній тиждень;
- підтверджено 265 випадків COVID-19 – на 82 більше, ніж тиждень тому;
- госпіталізовано 2286 пацієнтів із ГРВІ (2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків), серед них 1335 дітей.
Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності. Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 22 листопада 2026 року на ГРВІ перехворіло 827 069 людей (на 10,2% менше, ніж торік за аналогічний період), поміж яких було підтверджено 966 випадків COVID-19.
У МОЗ також розповіли, як знизити ризик інфікування ГРВІ в місцях масового перебування людей. Перебуваючи в громадському транспорті чи приміщеннях із великою кількістю людей, наприклад, приймальнях держустанов або укриттях, дотримуйтеся таких порад, щоб уберегтися від респіраторних інфекцій:
- мінімізуйте доторки до поверхонь - поручнів, ручок; після контакту скористайтеся антисептиком;
- за можливості тримайте дистанцію - навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;
- обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря, як-от відкриті вікна або двері, якщо це безпечно;
- уникайте розмов упритул у закритих просторах;
- користуйтеся антисептиком одразу після виходу з транспорту чи приміщення, де було людно.
Нагадаємо
З 22 жовтня у Черкасах зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти.