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Чотири предмети в один день: МОН про особливості національного мультитесту в 2024 році

Київ • УНН

 • 245838 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У 2024 році Національний мультипредметний тест буде відбуватися у форматі 3+1. Тобто три обов'язкових предмети та один на вибір. Чотири предмети будуть об'єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У 2024 році ми рухаємося далі. У форматі, який був у нас – це було два обов'язкові предмети й один на вибір, ми зараз додаємо додатковий предмет. Відповідно формат НМТ у 2024 році буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір», - розповів Винницький.

Деталі

За його словами, чотири предмети будуть об'єднані в один тест.

«Відповідно дві години, перерва, дві години. В даному випадку ми говоримо про чотири години тестування. Чотири предмети тестування в один день», - сказав Винницький.

Він заявив, що в МОН, в першу чергу, мають забезпечити безпеку.

«Це означає, що тестування буде відбуватися не по всій країні в один день, очевидно, що буде розтягнуто в часі», - зазначив він.

Окрім того, Винницький зауважив, що Україна рухається в сторону того, що є на сьогодні стандартом в ЄС, а саме на випуску з школи перевіряється не менше п'яти предметів.

Також Винницький пояснив, чому у 2024 році знову відмовилися від проведення тестування у форматі ЗНО.

«По-перше, - це питання безпеки. Формат ЗНО був таким, коли вся країна в один день писала один предмет. В умовах сьогоднішнього воєнного стану – це робити не можливо. Якщо говорити про НМТ, то це фактично і є ЗНО. Тільки в іншому форматі», - розповів Винницький.

Доповнення

Раніше в МОН повідомляли, що після перемоги в Україні повернуться до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Національний мультипредметний тест – це лише особливий формат проведення ЗНО.

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