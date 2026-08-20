Молодым учёным назначат 25 стипендий имени Героев Небесной сотни: условия конкурса

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на получение государственных именных стипендий имени Героев Небесной Сотни для молодых ученых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

По результатам отбора 25 ученых будут получать стипендии в течение одного года.

Детали конкурса

Как отметили в ведомстве, конкурс предусматривает назначение 25 государственных именных стипендий. Речь идет о пяти стипендиях имени Дмитрия Максимова, пяти стипендиях имени Назария Войтовича, пяти стипендиях имени Романа Гурика, пяти стипендиях имени Устима Голоднюка и еще пяти стипендиях имени Юрия Поправки.

Все они названы в честь Героев Небесной Сотни, погибших во время Революции Достоинства.

Размер каждой стипендии составит два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на начало соответствующего года. Выплаты будут назначаться сроком на один год.

Претендовать на государственную поддержку могут молодые украинские ученые в возрасте до 35 лет включительно. Для тех, кто уже получил ученую степень доктора наук, возрастной предел повышен до 40 лет включительно.

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Одним лишь формальным соответствием возрастным критериям дело не ограничивается, поскольку конкурс, к счастью, все же не лотерея. При отборе будут учитывать научные достижения кандидатов, результаты их исследований, профессиональную активность, а также гражданскую позицию.

В МОН подчеркнули, что претенденты должны продемонстрировать весомые результаты в научной деятельности. Вместе с тем одной из особенностей этих стипендий является то, что при оценивании учитывается не только академическая составляющая, но и общественная активность молодых ученых.

Подать документы для участия в конкурсе можно до 21 сентября 2026 года включительно. Заявки принимаются в электронном формате через Украинскую исследовательскую информационную систему URIS.

Таким образом, кандидатам не нужно подавать документы в бумажном виде непосредственно в Министерство. Основная процедура участия будет проходить онлайн.

Государственные именные стипендии Героев Небесной Сотни были введены как форма поддержки молодых ученых и одновременно как способ сохранения памяти об участниках Революции Достоинства. Стипендии носят имена украинцев, погибших во время событий Майдана и ставших символами борьбы за демократические изменения и европейский путь Украины.

Конкурс ориентирован прежде всего на молодых исследователей, которые уже имеют заметные результаты в своей области и совмещают научную работу с активным участием в общественной жизни.

После завершения приема документов кандидатуры пройдут конкурсный отбор. По его результатам будут определены 25 молодых ученых, которым назначат государственные именные стипендии сроком на один год.

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