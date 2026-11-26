Фото: t.me/andrii_butenko_official

Главный корпус Национального аэрокосмического университета имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" подвергся удару российского дрона 26 ноября. Пострадали четверо работников вуза. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня российский дрон попал в главный корпус Национального аэрокосмического университета "ХАИ". Удар пришёлся по музею университета на третьем этаже. Возгорание возникло на двух этажах. Пострадали четверо работников ХАИ. Всех доставили в больницу. Погибших в университете нет - сообщил Бутенко.

Глава МОН подчеркнул: "Удар по учебному корпусу — преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами вновь украинские учреждения образования. Такие атаки угрожают жизни людей, которые ежедневно приходят в университеты учиться и работать".

"Команда университета оценивает повреждения и подсчитывает убытки. Министерство образования и науки Украины находится на связи с руководством ХАИ", — указал министр.

Харьков с утра подвергается ударам рф

"Враг с утра продолжает атаковать Харьков, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях. — К сожалению, сегодня имеем трагические последствия: в результате попадания российского беспилотника в 16-этажный жилой дом погибла супружеская пара, ещё одна женщина погибла из-за попадания в частный дом".

По его словам, количество пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Харьков достигло 8. "Четырёх человек госпитализировали. Ранения получили три женщины — 53, 69 и 74 лет, двое 75-летних мужчин и 51-летний мужчина. Также острую реакцию на стресс получили 18-летняя девушка и 61-летняя женщина. Всем оказывается медицинская помощь", — отметил глава ОВА.

Повреждён СК "Локомотив"

"Один из повреждённых объектов — спортивный комплекс "Локомотив". Из-за попадания сильно пострадал фасад здания, вероятно, его придётся полностью заменить. Сейчас главная задача — ликвидировать аварийность и законсервировать здание, чтобы не допустить дальнейшего разрушения и сохранить возможность работы спорткомплекса в ограниченном режиме. После завершения войны можно будет предметно планировать полноценное восстановление объекта", — указал Синегубов.

Этот комплекс, подчеркнул чиновник, много лет был тренировочной базой для многих выдающихся украинских спортсменов, которые представляли Харьковскую область и Украину на международном уровне.

"В результате вражеского удара повреждены фасады. По предварительной оценке, конструктивные элементы самого здания не пострадали. Сейчас мобилизовали все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки. На месте работают подразделения ГСЧС, которые проводят соответствующие работы и устраняют аварийность. Вопрос восстановления спортивного комплекса будем рассматривать уже после завершения войны", — пояснил подробнее глава ОВА.



В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия атак рф, отметив, что сегодня днём российские войска атаковали Харьков реактивными беспилотниками и ракетами.

рф атаковала Украину баллистикой, обезврежены 87 из 113 дронов