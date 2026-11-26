Фото: t.me/andrii_butenko_official

Головний корпус Національного аерокосмічного університету імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" зазнав удару російським дроном 26 листопада. Постраждали четверо працівників вишу. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні російський дрон влучив у головний корпус Національний аерокосмічний університет "ХАІ". Удар припав на музей університету на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах. Постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає - повідомив Бутенко.

Голова МОН наголосив: "Удар по навчальному корпусу – злочин і черговий прояв російського терору проти цивільних. Під ударами знову українські заклади освіти. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів навчатися й працювати".

"Команда університету оцінює пошкодження й підраховує збитки. Міністерство освіти і науки України на зв’язку з керівництвом ХАІ", - вказав міністр.

Харків під ударами рф від ранку

"Ворог від ранку продовжує атакувати Харків, - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах. - На жаль, сьогодні маємо трагічні наслідки: в результаті влучання російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок загинуло подружжя, ще одна жінка загинула через влучання у приватний будинок".

З його слів, кількість постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога на Харків сягнула 8. "Чотирьох людей госпіталізували. Поранень зазнали троє жінок - 53, 69 і 74 років, двоє 75-річних чоловіків і 51-річний чоловік. Також отримали гостру реакцію на стрес 18-річна дівчина і 61-річна жінка. Усім надається медична допомога", - зазначив голова ОВА.

Пошкоджено СК "Локомотив"

"Один із пошкоджених об’єктів - спортивний комплекс "Локомотив". Через влучання дуже постраждав фасад будівлі, ймовірно, його доведеться повністю замінити. Наразі головне завдання - ліквідувати аварійність і законсервувати будівлю, щоб не допустити подальшого руйнування та зберегти можливість роботи спорткомплексу в обмеженому режимі. Після завершення війни можна буде предметно планувати повноцінне відновлення об’єкта", - вказав Синєгубов.

Цей комплекс, наголосив посадовець, багато років був тренувальною базою для багатьох видатних українських спортсменів, які представляли Харківщину та Україну на міжнародному рівні.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджено фасади. За попередньою оцінкою, конструктивні елементи самої будівлі не зазнали пошкоджень. Наразі мобілізували всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки. На місці працюють підрозділи ДСНС, які проводять відповідні роботи та усувають аварійність. Питання відновлення спортивного комплексу розглядатимемо вже після завершення війни", - пояснив детальніше голова ОВА.



У ГУ ДСНС у Харківській області показали наслідки атак рф, зазначивши, що сьогодні вдень російські війська атакували Харків реактивними безпілотниками та ракетами.

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