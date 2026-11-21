Воздушные тревоги в прошлом году отняли у украинских школьников более десятой части учебного времени — Минобразования
Киев • УНН
В прошлом учебном году учащиеся провели 12,3% времени в укрытиях, а тревоги звучали в 41% учебных дней. 88,8% школ работают очно или в смешанном формате.
Воздушные тревоги в прошлом учебном году отняли у украинских школьников более десятой части учебного времени. В среднем учащиеся провели 12,3% учебного времени в укрытиях, а в 41% учебных дней тревога звучала как минимум один раз. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, пишет УНН.
В прошлом учебном году в среднем это составляло 12,3% учебного времени. В 41% учебных дней тревога звучала хотя бы раз
По словам Бутенко, в настоящее время 88,8% школ и 91% детских садов работают очно или в смешанном формате.
Все школы, работающие в таких форматах, обеспечены укрытиями. Следующая задача — обустроить их так, чтобы дети могли не только находиться там во время воздушных тревог, но и продолжать обучение.
Эти вопросы министр поднял во время заседания Национального совета по вопросам обеспечения прав ребенка. Также он доложил о развитии системы школьного питания.
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