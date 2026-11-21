Повітряні тривоги минулого навчального року забрали в українських школярів понад десяту частину навчального часу. У середньому учні провели 12,3% навчального часу в укриттях, а в 41% навчальних днів тривога лунала щонайменше один раз. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, пише УНН.

Минулого навчального року в середньому це було 12,3% навчального часу. У 41% навчальних днів тривога звучала хоча б раз - йдеться у повідомленні.

За словами Бутенка, наразі 88,8% шкіл і 91% дитячих садків працюють очно або у змішаному форматі.

Усі школи, які працюють у таких форматах, забезпечені укриттями. Наступне завдання — облаштувати їх так, щоб діти могли не лише перебувати там під час повітряних тривог, а й продовжувати навчання.

Ці питання міністр порушив під час засідання Національної ради з питань гарантування прав дитини. Також він доповів про розвиток системи шкільного харчування.

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