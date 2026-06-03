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Ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot поступают в Украину ежедневно и еженедельно – Рютте

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Марк Рютте заявил о регулярных поставках американских перехватчиков для украинской ПВО. Ракеты PAC-2 и PAC-3 поступают ежедневно и еженедельно.

Ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot поступают в Украину ежедневно и еженедельно – Рютте

США продолжают регулярно поставлять Украине ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, которые критически важны для защиты от российских ракетных атак. На фоне массированных ударов рф по украинским городам и гражданской инфраструктуре вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для Киева. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Давайте согласимся, что перехватчики PAC-2 и PAC-3 – это ключевые вещи. И конечно вы хотите, чтобы их было больше, чем есть. Хорошие новости в том, что поставки этих ключевых перехватчиков продолжаются из США в Украину каждый день и каждую неделю 

– заявил Рютте.

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