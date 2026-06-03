Норвегия готова помогать с поставками для ПВО - Зеленский поговорил со Стере
Киев • УНН
Зеленский обсудил с премьером Норвегии поставки ПВО после массированной атаки РФ. Норвегия готова помочь.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Речь шла о новой атаке рф и поставках для ПВО, Норвегия готова помогать, передает УНН.
Говорил с Премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за поддержку и слова соболезнования в связи с гибелью наших людей накануне от российской массированной атаки. Двадцать три человека были убиты российскими ракетами и дронами, еще 151 человек ранен
По его словам, важно, что Украина не одна, когда Россия наносит такие террористические удары.
Мы обсудили поставки для ПВО: Норвегия готова помогать. Спасибо! Работаем и над тем, чтобы в Европе были свои антибаллистические возможности. Это наша общая задача, которую мы должны выполнить полностью и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз
Зеленский подчеркнул - "когда Европа будет защищена от баллистики, это придаст уверенности не просто кому-то одному на нашем континенте, а реально всем европейцам".
Готовимся и к встречам в ближайшее время – будут специальные форматы нашей работы. Спасибо, Норвегия!
Зеленский провел совещание по ПВО и дал неделю на контракт по Patriot, иначе будут "кадровые выводы"03.06.26, 13:22 • 3048 просмотров