Норвегия готова помогать с поставками для ПВО - Зеленский поговорил со Стере

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Речь шла о новой атаке рф и поставках для ПВО, Норвегия готова помогать, передает УНН.

Говорил с Премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за поддержку и слова соболезнования в связи с гибелью наших людей накануне от российской массированной атаки. Двадцать три человека были убиты российскими ракетами и дронами, еще 151 человек ранен

По его словам, важно, что Украина не одна, когда Россия наносит такие террористические удары.

Мы обсудили поставки для ПВО: Норвегия готова помогать. Спасибо! Работаем и над тем, чтобы в Европе были свои антибаллистические возможности. Это наша общая задача, которую мы должны выполнить полностью и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз