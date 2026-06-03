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Зеленский провел совещание по ПВО и дал неделю на контракт по Patriot, иначе будут "кадровые выводы"

Киев • УНН

 • 1738 просмотра

Президент требует за неделю завершить подготовку контракта на Patriot. Задержка реализации договоренностей, по его словам, приведет к серьезным кадровым решениям.

Зеленский провел совещание по ПВО и дал неделю на контракт по Patriot, иначе будут "кадровые выводы"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совещании по ПВО и дал задание чиновникам ускориться с контрактом по Patriot и показать результат за неделю, иначе — "кадровые выводы", пишет УНН.

Провел совещание по дополнительным путям поставки ПВО в Украину – систем и ракет для них. У нас есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении "пэтриотов", и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось

— написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "были на совещании сегодня представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса". "Задача абсолютно четкая — ускориться с этим контрактом по "пэтриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни", — отметил Президент.

К сожалению, по состоянию на сегодня даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту. Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по "пэтриотам", либо серьезные кадровые выводы. Слава Украине!

— подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО01.06.26, 18:59 • 3282 просмотра

Юлия Шрамко

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