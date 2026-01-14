Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора

Правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует скандальная одесская частная клиника "Одрекс", открытые по статьям о "мошенничестве", "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником" и "умышленном убийстве" Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора на запрос УНН.

Всего в соответствии со сведениями ЕРДР территориальными органами Национальной полиции в Одесской области расследуется 9 уголовных производств, касающихся деятельности медицинского учреждения "ОДРЕКС", а именно № 12022162510001375 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, № 12021163520000706 по ч. 1 ст.140 УК Украины, № 12024163520000045 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12024163520000433 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12025163520000536 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 42025163030000187 по ч. З, 4, 5 ст. 190 УК Украины, № 12016162500002351 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12019162500002122 по ч. 1 ст. 140 УК Украины - говорится в ответе Офиса Генпрокурора.

Кроме того, по данным ведомства, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование еще в одном уголовном производстве № 420241100000003 87 от 14.11.2024 по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) по факту смерти пациента в "Одрексе".

Таким образом, правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная одесская клиника.

Ранее в интервью УНН жена пациента, умершего после лечения в "Одрексе", Светлана Гук рассказала, что по ее заявлению было открыто уголовное производство, но его расследование фактически не ведется.

"Через некоторое время (после смерти мужа – ред.), когда я немного вышла из шокового состояния, мне удалось открыть уголовное производство. Это было в декабре 2022 года. Но с тех пор расследование фактически стоит на месте. Мне просто в лицо об этом говорили. Первый следователь - Найденова - заявила мне: "Я занимаюсь вашим делом в свободное от основной работы время", а потом добавила, что делом клиники никто не будет заниматься, потому что "все руководство лечится в "Одрексе"", – рассказала Светлана Гук.

В Офисе Генпрокурора на запрос УНН сообщили, что Приморской окружной прокуратурой города Одессы, которая осуществляет процессуальный надзор в уголовном производстве № 12022162510001375, открытом по заявлению Светланы Гук, инициировано отстранение следователя от осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

Также процессуальным руководителем в производстве даны письменные указания.

По данным ведомства, в настоящее время истребование материалов этого уголовного производства в Офис Генерального прокурора не планируется.

Напомним

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.