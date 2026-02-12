$43.030.06
На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки

Киев • УНН

 • 528 просмотра

На Буковине полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 13-летней девушки. Ребенка нашли невредимым, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки

На Буковине полицейские задержали мужчину, которого подозревают в похищении малолетнего ребенка. Девушку удалось разыскать в ходе масштабной поисковой операции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

Сообщение об исчезновении 13-летней жительницы Черновцов поступило в полицию 10 февраля. Девушка не вернулась домой после учебного заведения, после чего правоохранители немедленно начали непрерывные поисковые мероприятия.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейские установили местонахождение ребенка и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Черновцов.

По данным следствия, мужчина заманил девушку в автомобиль под предлогом подвезти, после чего против ее воли скрывал в помещениях родственников, где временно никто не проживал.

В полиции подчеркнули, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а противоправных действий сексуального характера в отношении нее совершено не было.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним

В Полтавской области 30-летнюю опекуншу подозревают в истязании двух младших сестер. Женщина заставляла их двое суток стоять на коленях без еды за съеденные сладости.

Андрей Тимощенков

