На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки
Киев • УНН
На Буковине полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 13-летней девушки. Ребенка нашли невредимым, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
На Буковине полицейские задержали мужчину, которого подозревают в похищении малолетнего ребенка. Девушку удалось разыскать в ходе масштабной поисковой операции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Подробности
Сообщение об исчезновении 13-летней жительницы Черновцов поступило в полицию 10 февраля. Девушка не вернулась домой после учебного заведения, после чего правоохранители немедленно начали непрерывные поисковые мероприятия.
В результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейские установили местонахождение ребенка и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Черновцов.
По данным следствия, мужчина заманил девушку в автомобиль под предлогом подвезти, после чего против ее воли скрывал в помещениях родственников, где временно никто не проживал.
В полиции подчеркнули, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а противоправных действий сексуального характера в отношении нее совершено не было.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним
В Полтавской области 30-летнюю опекуншу подозревают в истязании двух младших сестер. Женщина заставляла их двое суток стоять на коленях без еды за съеденные сладости.