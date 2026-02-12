На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні молодших сестер, яких вона змушувала дві доби стояти на колінах без їжі

На Полтавщині 30-річну жінку підозрюють у катуванні двох молодших сестер, над якими вона була опікункою. За даними слідства, через покарання за з’їдені солодощі 13- і 16-річну дівчат вона змушувала дві доби стояти на колінах без їжі, обмежувала у сні та била. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Полтавщині за процесуального керівництва ювенальних прокурорів розслідують справу щодо катування 16-річної та 13-річної дівчат. За даними слідства, їхня 30-річна рідна сестра-опікунка змушувала дітей дві доби стояти на колінах без їжі, обмежувала у сні та фізіологічних потребах

У вересні 2025 року дівчата без дозволу з’їли солодощі. За це опікунка насипала у куток гречку та сіль і змусила дітей стояти на колінах. Вони також отримали удари металевою лопаткою для взуття, внаслідок чого на тілі та голові з’явилися синці та садна.

Коли жінки не було вдома, дівчата втекли. Правоохоронці розшукали їх у Полтаві, після чого потерпілих допитали в спеціалізованому центрі "Барнахус".

За результатами експертиз опікунці повідомлено про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України).

Опікун зобов'язаний забезпечувати дитину необхідними умовами для життя, навчання та розвитку, захищати її права та інтереси. У цій ситуації навпаки – від неправомірних дій опікунки двох сестер захищають ювенальні прокурори. Законодавством кожній дитині гарантується право на свободу і особисту недоторканність. А дисципліна і порядок у сім’ї мають ґрунтуватися на взаємоповазі і виключати будь-яке приниження честі та гідності дитини