У Києві мати покинула дитину в тяжкому стані, залишивши без їжі води та зв’язку

У Києві мати залишила 14-річного сина у важкому стані без їжі, води та зв’язку і поїхала на два тижні у невідомому напрямку. Жінка отримала підозру, а підлітка помістили у дитячий будинок з анорексією та серйозними порушеннями внутрішніх органів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури повідомили про підозру 35-річній киянці, яка залишила свого 14-річного сина без нагляду, попри його тяжкий стан здоров’я. Після серйозної травми ноги підліток не міг самостійно пересуватись і повністю залежав від догляду дорослих. Мати поїхала у невідомому напрямку, залишивши його в квартирі з літньою бабусею, яка також не могла забезпечити належний догляд. Два тижні хлопець перебував без їжі, води та засобів зв’язку - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, правоохоронці та служба у справах дітей виявили 14-річного хлопця в тяжких умовах. У квартирі не було продуктів, а хлопця та бабусю підгодовували сусіди. Підлітка вилучили та помістили до дитячого будинку сімейного типу.

Медики попередньо діагностували анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів. Дії матері кваліфіковано за ч. 1 ст. 135 КК України - завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані. За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп, перевірено 281 дитячий заклад, 722 сімейні форми виховання та умови понад 26 тисяч дітей - наголошують у Офісі Генпрокурора.

