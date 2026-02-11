У Києві мати покинула дитину в тяжкому стані, залишивши без їжі води та зв’язку

$43.030.02
Ексклюзив
09:00 • 3056 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 11915 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
У Греції полковника ВПС заарештували за шпигунство на користь Китаю10 лютого, 23:58 • 10940 перегляди
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 14335 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 12365 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 6766 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 8324 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 3110 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
10 лютого, 13:55
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки
10 лютого, 12:05
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені
9 лютого, 14:55
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Китай
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу
9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"
9 лютого, 06:52
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

У Києві мати покинула дитину в тяжкому стані, залишивши без їжі води та зв'язку

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Киянка залишила 14-річного сина у важкому стані без їжі, води та зв'язку на два тижні. Підлітка з анорексією та порушеннями внутрішніх органів помістили до дитячого будинку.

У Києві мати покинула дитину в тяжкому стані, залишивши без їжі води та зв'язку
Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві мати залишила 14-річного сина у важкому стані без їжі, води та зв'язку і поїхала на два тижні у невідомому напрямку. Жінка отримала підозру, а підлітка помістили у дитячий будинок з анорексією та серйозними порушеннями внутрішніх органів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури повідомили про підозру 35-річній киянці, яка залишила свого 14-річного сина без нагляду, попри його тяжкий стан здоров'я. Після серйозної травми ноги підліток не міг самостійно пересуватись і повністю залежав від догляду дорослих. Мати поїхала у невідомому напрямку, залишивши його в квартирі з літньою бабусею, яка також не могла забезпечити належний догляд. Два тижні хлопець перебував без їжі, води та засобів зв'язку

 - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, правоохоронці та служба у справах дітей виявили 14-річного хлопця в тяжких умовах. У квартирі не було продуктів, а хлопця та бабусю підгодовували сусіди. Підлітка вилучили та помістили до дитячого будинку сімейного типу.

Медики попередньо діагностували анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів. Дії матері кваліфіковано за ч. 1 ст. 135 КК України - завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані. За дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп, перевірено 281 дитячий заклад, 722 сімейні форми виховання та умови понад 26 тисяч дітей

- наголошують у Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

У Кривому Розі судитимуть матір за злісне невиконання батьківських обов'язків. Її двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі у зачиненій квартирі.

Алла Кіосак

Суспільство Київ Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Кривий Ріг
Київ