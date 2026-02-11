В Киеве мать бросила ребенка в тяжелом состоянии, оставив без еды, воды и связи

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 3652 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 12181 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 27794 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 30066 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 28221 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 29729 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24208 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19538 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22515 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 28221 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 10942 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 14336 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 12366 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 6766 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 8324 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 3580 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 30872 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 37595 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 33792 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 48834 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Китай
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 1520 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 25640 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27380 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 26690 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

В Киеве мать бросила ребенка в тяжелом состоянии, оставив без еды, воды и связи

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Киевлянка оставила 14-летнего сына в тяжелом состоянии без еды, воды и связи на две недели. Подростка с анорексией и нарушениями внутренних органов поместили в детский дом.

В Киеве мать бросила ребенка в тяжелом состоянии, оставив без еды, воды и связи
Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве мать оставила 14-летнего сына в тяжелом состоянии без еды, воды и связи и уехала на две недели в неизвестном направлении. Женщина получила подозрение, а подростка поместили в детский дом с анорексией и серьезными нарушениями внутренних органов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летней киевлянке, которая оставила своего 14-летнего сына без присмотра, несмотря на его тяжелое состояние здоровья. После серьезной травмы ноги подросток не мог самостоятельно передвигаться и полностью зависел от ухода взрослых. Мать уехала в неизвестном направлении, оставив его в квартире с пожилой бабушкой, которая также не могла обеспечить надлежащий уход. Две недели парень находился без еды, воды и средств связи

 - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители и служба по делам детей обнаружили 14-летнего парня в тяжелых условиях. В квартире не было продуктов, а парня и бабушку подкармливали соседи. Подростка изъяли и поместили в детский дом семейного типа.

Медики предварительно диагностировали анорексию и серьезные нарушения работы внутренних органов. Действия матери квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК Украины - заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение, 722 семейные формы воспитания и условия более 26 тысяч детей

- отмечают в Офисе Генпрокурора.

Напомним

В Кривом Роге будут судить мать за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ее двое малолетних детей погибли во время пожара в запертой квартире.

Алла Киосак

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Кривой Рог
Киев