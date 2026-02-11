В Киеве мать бросила ребенка в тяжелом состоянии, оставив без еды, воды и связи

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве мать оставила 14-летнего сына в тяжелом состоянии без еды, воды и связи и уехала на две недели в неизвестном направлении. Женщина получила подозрение, а подростка поместили в детский дом с анорексией и серьезными нарушениями внутренних органов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 35-летней киевлянке, которая оставила своего 14-летнего сына без присмотра, несмотря на его тяжелое состояние здоровья. После серьезной травмы ноги подросток не мог самостоятельно передвигаться и полностью зависел от ухода взрослых. Мать уехала в неизвестном направлении, оставив его в квартире с пожилой бабушкой, которая также не могла обеспечить надлежащий уход. Две недели парень находился без еды, воды и средств связи - говорится в сообщении.

По предварительной информации, правоохранители и служба по делам детей обнаружили 14-летнего парня в тяжелых условиях. В квартире не было продуктов, а парня и бабушку подкармливали соседи. Подростка изъяли и поместили в детский дом семейного типа.

Медики предварительно диагностировали анорексию и серьезные нарушения работы внутренних органов. Действия матери квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК Украины - заведомое оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение, 722 семейные формы воспитания и условия более 26 тысяч детей - отмечают в Офисе Генпрокурора.

Напомним

В Кривом Роге будут судить мать за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ее двое малолетних детей погибли во время пожара в запертой квартире.