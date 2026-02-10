$43.030.02
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
У Кривому Розі судитимуть за недбалість матір, діти якої загинули в пожежі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Кривому Розі судитимуть матір за злісне невиконання батьківських обов'язків. Її двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі у зачиненій квартирі.

У Кривому Розі судитимуть за недбалість матір, діти якої загинули в пожежі

У Кривому Розі під час пожежі в зачиненій квартирі загинули двоє малюків. Матір дітей звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, справу передали до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 166 ККУ)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини - 5-річна дівчинка та 2-річний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків.

Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.

Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації.

Нагадаємо

На Львівщині троє дітей загинули внаслідок пожежі, ймовірно, отруївшись продуктами горіння. Матір залишила їх без нагляду та затримана за невиконання обов'язків.

Ольга Розгон

