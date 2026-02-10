У Кривому Розі судитимуть за недбалість матір, діти якої загинули в пожежі

У Кривому Розі під час пожежі в зачиненій квартирі загинули двоє малюків. Матір дітей звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, справу передали до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річної мешканки міста за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 166 ККУ) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 2 вересня 2025 року у квартирі сталося коротке замикання лічильника, що спричинило пожежу. Усередині, без нагляду дорослих, були дві малолітні дитини - 5-річна дівчинка та 2-річний хлопчик. Вони не змогли самотужки вибратися і загинули від отриманих опіків.

Сусіди викликали рятувальників, які виявили тіла дітей у помешканні.

Раніше матір неодноразово притягували до відповідальності за неналежні умови проживання дітей. Зараз розглядається позов про позбавлення її батьківських прав щодо трьох старших дітей, які перебувають у центрі реабілітації.

Нагадаємо

На Львівщині троє дітей загинули внаслідок пожежі, ймовірно, отруївшись продуктами горіння. Матір залишила їх без нагляду та затримана за невиконання обов'язків.