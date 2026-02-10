В Кривом Роге будут судить за халатность мать, дети которой погибли в пожаре

$43.030.02
Эксклюзив
15:55 • 2180 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 10234 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 15074 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 12786 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18120 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16321 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26590 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35141 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30779 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 28052 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10 февраля, 08:13 • 10086 просмотра
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждатьPhoto10 февраля, 08:41 • 7466 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 18759 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 13815 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 7676 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 7802 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 18120 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 13877 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 35413 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 43385 просмотра
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Павел Дуров
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Милан
Донецкая область
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 18251 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 19949 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 19954 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 46031 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 47941 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Facebook

В Кривом Роге будут судить за халатность мать, дети которой погибли в пожаре

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Кривом Роге будут судить мать за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ее двое малолетних детей погибли во время пожара в запертой квартире.

В Кривом Роге будут судить за халатность мать, дети которой погибли в пожаре

В Кривом Роге во время пожара в запертой квартире погибли двое малышей. Мать детей обвиняют в злостном невыполнении родительских обязанностей, дело передали в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Криворожской южной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней жительницы города за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 УКУ)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 сентября 2025 года в квартире произошло короткое замыкание счетчика, что привело к пожару. Внутри, без присмотра взрослых, находились двое малолетних детей - 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они не смогли самостоятельно выбраться и погибли от полученных ожогов.

Соседи вызвали спасателей, которые обнаружили тела детей в помещении.

Ранее мать неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащие условия проживания детей. Сейчас рассматривается иск о лишении ее родительских прав в отношении троих старших детей, которые находятся в центре реабилитации.

Напомним

На Львовщине трое детей погибли в результате пожара, вероятно, отравившись продуктами горения. Мать оставила их без присмотра и задержана за невыполнение обязанностей.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Электроэнергия
Кривой Рог