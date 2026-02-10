В Кривом Роге будут судить за халатность мать, дети которой погибли в пожаре

В Кривом Роге во время пожара в запертой квартире погибли двое малышей. Мать детей обвиняют в злостном невыполнении родительских обязанностей, дело передали в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Криворожской южной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней жительницы города за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 УКУ) - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 сентября 2025 года в квартире произошло короткое замыкание счетчика, что привело к пожару. Внутри, без присмотра взрослых, находились двое малолетних детей - 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Они не смогли самостоятельно выбраться и погибли от полученных ожогов.

Соседи вызвали спасателей, которые обнаружили тела детей в помещении.

Ранее мать неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащие условия проживания детей. Сейчас рассматривается иск о лишении ее родительских прав в отношении троих старших детей, которые находятся в центре реабилитации.

На Львовщине трое детей погибли в результате пожара, вероятно, отравившись продуктами горения. Мать оставила их без присмотра и задержана за невыполнение обязанностей.