7 лютого, 20:45 • 16795 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 30848 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 29649 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 35081 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 29161 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27348 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38128 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49012 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45336 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33547 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Жахлива трагедія на Львівщині: троє малолітніх дітей загинули через пожежу, матір затримано

Київ • УНН

 • 210 перегляди

На Львівщині троє дітей загинули внаслідок пожежі, ймовірно, отруївшись продуктами горіння. Матір залишила їх без нагляду та затримана за невиконання обов'язків.

Жахлива трагедія на Львівщині: троє малолітніх дітей загинули через пожежу, матір затримано

У селі Воля-Висоцька Жовківської громади на Львівщині унаслідок пожежі загинули троє дітей. Імовірно, причиною смерті стало отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 31-річна мати залишила трьох дітей вдома без нагляду приблизно о 7:30 ранку. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а в кімнаті — сліди займання. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку, де загорілося ліжко, що призвело до отруєння дітей продуктами горіння.

Матір затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії, зокрема причина займання.

На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом06.02.26, 16:36 • 2568 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Село
Львівська область