Жахлива трагедія на Львівщині: троє малолітніх дітей загинули через пожежу, матір затримано
Київ • УНН
На Львівщині троє дітей загинули внаслідок пожежі, ймовірно, отруївшись продуктами горіння. Матір залишила їх без нагляду та затримана за невиконання обов'язків.
У селі Воля-Висоцька Жовківської громади на Львівщині унаслідок пожежі загинули троє дітей. Імовірно, причиною смерті стало отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 31-річна мати залишила трьох дітей вдома без нагляду приблизно о 7:30 ранку. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а в кімнаті — сліди займання. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку, де загорілося ліжко, що призвело до отруєння дітей продуктами горіння.
Матір затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.
Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії, зокрема причина займання.
