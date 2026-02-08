Ужасная трагедия на Львовщине: трое малолетних детей погибли из-за пожара, мать задержана
Киев • УНН
На Львовщине трое детей погибли в результате пожара, вероятно, отравившись продуктами горения. Мать оставила их без присмотра и задержана за неисполнение обязанностей.
В селе Воля-Высоцкая Жолковского общества на Львовщине в результате пожара погибли трое детей. Вероятно, причиной смерти стало отравление продуктами горения в результате пожара. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 31-летняя мать оставила троих детей дома без присмотра примерно в 7:30 утра. Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате — следы возгорания. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
По предварительной информации, пожар возник в одной из комнат жилого дома, где загорелась кровать, что привело к отравлению детей продуктами горения.
Мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ей подозрения по ст. 166 Уголовного кодекса Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности причина возгорания.
