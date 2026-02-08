Ужасная трагедия на Львовщине: трое малолетних детей погибли из-за пожара, мать задержана

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 968 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 17741 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 31961 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 30731 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 36093 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 29713 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27626 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38295 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49118 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45548 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человекPhoto8 февраля, 00:54 • 6268 просмотра
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцевPhoto8 февраля, 02:48 • 4896 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 13826 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 21893 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 10400 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 10429 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 36502 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 57181 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 51166 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 52534 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Иран
Оман
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19144 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 33240 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35141 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 43917 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46855 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136

Ужасная трагедия на Львовщине: трое малолетних детей погибли из-за пожара, мать задержана

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

На Львовщине трое детей погибли в результате пожара, вероятно, отравившись продуктами горения. Мать оставила их без присмотра и задержана за неисполнение обязанностей.

Ужасная трагедия на Львовщине: трое малолетних детей погибли из-за пожара, мать задержана

В селе Воля-Высоцкая Жолковского общества на Львовщине в результате пожара погибли трое детей. Вероятно, причиной смерти стало отравление продуктами горения в результате пожара. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 31-летняя мать оставила троих детей дома без присмотра примерно в 7:30 утра. Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате — следы возгорания. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По предварительной информации, пожар возник в одной из комнат жилого дома, где загорелась кровать, что привело к отравлению детей продуктами горения.

Мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ей подозрения по ст. 166 Уголовного кодекса Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности причина возгорания.

В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом06.02.26, 16:36 • 2570 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Село
Львовская область