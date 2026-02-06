$43.140.03
14:58 • 992 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 1420 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 3258 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 6678 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 17734 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15548 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18526 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59704 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52878 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41090 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Кировоградской области четыре человека, включая троих детей, отравились угарным газом в с. Новый Стародуб. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом

В Кировоградской области четыре человека отравились угарным газом, трое из них — дети, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в с. Новый Стародуб Петровской СТГ Александрийского района.

Пострадали 36-летняя женщина и трое мальчиков – 2012, 2015 и 2023 годов рождения. 

Мать с 4-летней дочерью в больнице: под Киевом семья отравилась угарным газом31.12.25, 13:12 • 2654 просмотра

Детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Спасатели напомнили, что угарный газ невозможно увидеть, почувствовать на вкус или запах. 

Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа05.02.26, 17:59 • 3932 просмотра

Антонина Туманова

