В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом
В Кировоградской области четыре человека, включая троих детей, отравились угарным газом в с. Новый Стародуб. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в с. Новый Стародуб Петровской СТГ Александрийского района.
Пострадали 36-летняя женщина и трое мальчиков – 2012, 2015 и 2023 годов рождения.
Детей в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Спасатели напомнили, что угарный газ невозможно увидеть, почувствовать на вкус или запах.
