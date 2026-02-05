Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа
Киев • УНН
В Ровенской области в Млынове женщина 1959 года рождения и мужчина 1981 года рождения отравились угарным газом. Их госпитализировали в реанимацию после того, как спасатели открыли двери их дома.
Детали
Двух человек обнаружили в собственном доме в населенном пункте Млинов.
Спасатели оперативно открыли дверь и обнаружили женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года рождения, которым требовалась медицинская помощь. Пострадавших передали бригаде "скорой", их госпитализировали в реанимацию с диагнозом "отравление угарным газом"
Напомним
В конце января 2026 года в селе Сливино Николаевского района произошло аналогичное событие, в результате которого угарным газом отравилась женщина вместе с ребенком.
Также УНН сообщал, что в Киеве во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".