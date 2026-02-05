Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
15:05 • 5228 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 6074 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 11425 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 21616 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 49212 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 25836 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 25434 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21034 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14205 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13976 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 29308 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 15346 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 20796 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой12:12 • 6016 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 10614 просмотра
публикации
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 5234 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 49217 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 62571 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 92512 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 92335 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 834 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 10620 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 15351 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 37246 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 20692 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Микоян МиГ-29
Отопление

Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Ровенской области в Млынове женщина 1959 года рождения и мужчина 1981 года рождения отравились угарным газом. Их госпитализировали в реанимацию после того, как спасатели открыли двери их дома.

Двое жителей Ровенской области попали в реанимацию из-за угарного газа
Фото: ГСЧС Украины

В Ровенской области два человека отравились угарным газом. Ими оказались женщина 1959 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Двух человек обнаружили в собственном доме в населенном пункте Млинов.

Спасатели оперативно открыли дверь и обнаружили женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года рождения, которым требовалась медицинская помощь. Пострадавших передали бригаде "скорой", их госпитализировали в реанимацию с диагнозом "отравление угарным газом"

 - заявили в ГСЧС.

Напомним

В конце января 2026 года в селе Сливино Николаевского района произошло аналогичное событие, в результате которого угарным газом отравилась женщина вместе с ребенком.

Также УНН сообщал, что в Киеве во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
Село
Техника
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев