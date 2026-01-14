Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 3886 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 11484 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 14634 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 14561 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 15733 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 15904 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14097 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14067 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12390 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22816 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
83%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 32516 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 8820 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 14167 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto15:34 • 6464 перегляди
Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ18:36 • 4698 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22817 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 32640 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 42146 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 56719 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 68707 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Де Ніро
Фрідріх Мерц
Джордж Вокер Буш
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 27101 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 61640 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53960 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 58527 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 59754 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Києві загинув працівник "Київтеплоенерго" під час розвантаження генератора для теплозабезпечення будинків в Оболонському районі. Трагедія сталася ввечері під час складних погодних умов.

Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві

У Києві під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго". Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Деталі

"Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія - під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що робота відбувається в складних погодних умовах і з колосальним навантаженням, "адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги".

Нагадаємо

У місті Славутич Київської області вибухнув туристичний газовий балон у квартирі на п'ятому поверсі. 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 19029 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Енергетика
Київська міська державна адміністрація
Київ