Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві
Київ • УНН
У Києві загинув працівник "Київтеплоенерго" під час розвантаження генератора для теплозабезпечення будинків в Оболонському районі. Трагедія сталася ввечері під час складних погодних умов.
Деталі
"Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія - під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що робота відбувається в складних погодних умовах і з колосальним навантаженням, "адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги".
