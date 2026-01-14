У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон, двоє людей отримали опіки
Київ • УНН
У місті Славутич Київської області вибухнув туристичний газовий балон у квартирі на п'ятому поверсі. 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.
У Київській області вибухнув у квартирі на п'ятому поверсі вибухнув газовий балон, двоє людей постраждали, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від перехожої про те, що в місті Славутич у квартирі на пʼятому поверсі пролунав вибух.
Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці квартири готували їжу, використовуючи туристичний газовий балон, внаслідок чого стався вибух.
38-річний чоловік та жінка 52 років отримали термічні опіки рук та голови.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після проведення необхідних заходів події буде надано правову кваліфікацію.
