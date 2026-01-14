$43.180.08
17:38 • 2634 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 5432 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 7162 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 10574 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 12455 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12394 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12979 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11927 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17806 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10338 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон, двоє людей отримали опіки

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У місті Славутич Київської області вибухнув туристичний газовий балон у квартирі на п'ятому поверсі. 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.

У квартирі на Київщині вибухнув газовий балон, двоє людей отримали опіки

У Київській області вибухнув у квартирі на п'ятому поверсі вибухнув газовий балон, двоє людей постраждали, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від перехожої про те, що в місті Славутич у квартирі на пʼятому поверсі пролунав вибух.

Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці квартири готували їжу, використовуючи туристичний газовий балон, внаслідок чого стався вибух. 

38-річний чоловік та жінка 52 років отримали термічні опіки рук та голови.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після проведення необхідних заходів події буде надано правову кваліфікацію.

У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор14.01.26, 17:34 • 3414 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Київська область