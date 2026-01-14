В квартире на Киевщине взорвался газовый баллон, два человека получили ожоги

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 2530 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 5190 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 6962 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 10482 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 12378 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12355 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12952 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11916 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17721 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10332 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер планируют поездку в москву для встречи с путиным в ближайшее время - Bloomberg14 января, 08:52 • 15093 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 21765 просмотра
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 8190 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 22932 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 8454 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 17721 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 23104 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 37370 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 51626 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 64441 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Ирак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 24806 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 59496 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 52065 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 56738 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58048 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

В квартире на Киевщине взорвался газовый баллон, два человека получили ожоги

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В городе Славутич Киевской области взорвался туристический газовый баллон в квартире на пятом этаже. 38-летний мужчина и 52-летняя женщина получили термические ожоги рук и головы.

В квартире на Киевщине взорвался газовый баллон, два человека получили ожоги

В Киевской области в квартире на пятом этаже взорвался газовый баллон, два человека пострадали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

В полицию поступило сообщение от прохожей о том, что в городе Славутич в квартире на пятом этаже прогремел взрыв.

Сотрудники полиции предварительно установили, что жильцы квартиры готовили еду, используя туристический газовый баллон, в результате чего произошел взрыв. 

38-летний мужчина и женщина 52 лет получили термические ожоги рук и головы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. После проведения необходимых мероприятий событию будет дана правовая квалификация.

В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора14.01.26, 17:34 • 3400 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Недвижимость
Техника
Энергетика
Киевская область