В квартире на Киевщине взорвался газовый баллон, два человека получили ожоги
Киев • УНН
В городе Славутич Киевской области взорвался туристический газовый баллон в квартире на пятом этаже. 38-летний мужчина и 52-летняя женщина получили термические ожоги рук и головы.
Детали
В полицию поступило сообщение от прохожей о том, что в городе Славутич в квартире на пятом этаже прогремел взрыв.
Сотрудники полиции предварительно установили, что жильцы квартиры готовили еду, используя туристический газовый баллон, в результате чего произошел взрыв.
38-летний мужчина и женщина 52 лет получили термические ожоги рук и головы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. После проведения необходимых мероприятий событию будет дана правовая квалификация.
