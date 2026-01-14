$43.180.08
19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 11613 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 14744 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 14649 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 15795 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 15927 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14118 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14072 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12394 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 22894 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В Киеве погиб работник "Киевтеплоэнерго" при разгрузке генератора для теплоснабжения домов в Оболонском районе. Трагедия произошла вечером во время сложных погодных условий.

Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве

В Киеве во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Подробности

"Сегодня вечером произошла ужасная трагедия - во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения отдельных жилых домов в Оболонском районе погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Указывается, что работа происходит в сложных погодных условиях и с колоссальной нагрузкой, "ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги".

Напомним

В городе Славутич Киевской области взорвался туристический газовый баллон в квартире на пятом этаже. 38-летний мужчина и 52-летняя женщина получили термические ожоги рук и головы.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
