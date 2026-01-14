Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве
Киев • УНН
В Киеве погиб работник "Киевтеплоэнерго" при разгрузке генератора для теплоснабжения домов в Оболонском районе. Трагедия произошла вечером во время сложных погодных условий.
В Киеве во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.
Подробности
"Сегодня вечером произошла ужасная трагедия - во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения отдельных жилых домов в Оболонском районе погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", - говорится в сообщении.
Указывается, что работа происходит в сложных погодных условиях и с колоссальной нагрузкой, "ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги".
