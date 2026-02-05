Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ
На Рівненщині у Млинові жінка 1959 року народження та чоловік 1981 року народження отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до реанімації після того, як надзвичайники відчинили двері їхнього будинку.
Деталі
Двох людей виявили у власному будинку в населеному пункті Млинів.
Надзвичайники оперативно відчинили двері та виявили жінку 1959 року народження і чоловік 1981 року народження, яким була потрібна медична допомога. Постраждалих передали бригаді "швидкої", їх госпіталізували до реанімації з діагнозом "отруєння чадним газом"
Нагадаємо
Наприкінці січня 2026 року у селі Сливине Миколаївського району сталася аналогічна подія, внаслідок якої чадним газом отруїлася жінка разом із дитиною.
Також УНН повідомляв, що у Києві під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".