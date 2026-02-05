$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 5418 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 6234 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 11495 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 21701 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 49363 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 25859 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25455 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21045 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14210 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13983 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

На Рівненщині у Млинові жінка 1959 року народження та чоловік 1981 року народження отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до реанімації після того, як надзвичайники відчинили двері їхнього будинку.

Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ
Фото: ДСНС України

У Рівненській області двоє людей отруїлися чадним газом. Ними виявились жінка 1959 року народження і чоловік 1981 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Двох людей виявили у власному будинку в населеному пункті Млинів.

Надзвичайники оперативно відчинили двері та виявили жінку 1959 року народження і чоловік 1981 року народження, яким була потрібна медична допомога. Постраждалих передали бригаді "швидкої", їх госпіталізували до реанімації з діагнозом "отруєння чадним газом"

 - заявили в ДСНС.

Нагадаємо

Наприкінці січня 2026 року у селі Сливине Миколаївського району сталася аналогічна подія, внаслідок якої чадним газом отруїлася жінка разом із дитиною.

Також УНН повідомляв, що у Києві під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Євген Устименко

Київ