На Миколаївщині жінка та дитина отруїлися чадним газом у власному будинку - ДСНС

У селі Сливине Миколаївського району сталася подія, внаслідок якої чадним газом отруїлася жінка разом із дитиною. Попередньою причиною інциденту називають порушення в роботі пічного опалення. Про це повідомляють у ДСНС, передає УНН.

Деталі

За інформацією рятувальників, отруєння сталося у житловому будинку. Потерпілих оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Наразі жінка та дитина перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

У ДСНС наголошують, що чадний газ є невидимим і надзвичайно небезпечним для життя людини. Він не має запаху та кольору, що ускладнює його своєчасне виявлення.

Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність печей, димоходів та наявність тяги, а також дотримуватися правил безпеки під час користування опалювальними приладами.

У відомстві підкреслюють, що дотримання елементарних заходів безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків.

Нагадаємо

