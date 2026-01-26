$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 5730 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 11288 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 17142 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 18705 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32657 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23391 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45026 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 09:46 • 21981 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40780 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Миколаївщині жінка та дитина отруїлися чадним газом у власному будинку - ДСНС

Київ • УНН

 • 384 перегляди

У селі Сливине Миколаївського району жінка та дитина отруїлися чадним газом через несправність пічного опалення. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан середньої тяжкості.

На Миколаївщині жінка та дитина отруїлися чадним газом у власному будинку - ДСНС

У селі Сливине Миколаївського району сталася подія, внаслідок якої чадним газом отруїлася жінка разом із дитиною. Попередньою причиною інциденту називають порушення в роботі пічного опалення. Про це повідомляють у ДСНС, передає УНН.

Деталі

За інформацією рятувальників, отруєння сталося у житловому будинку. Потерпілих оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Наразі жінка та дитина перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

У ДСНС наголошують, що чадний газ є невидимим і надзвичайно небезпечним для життя людини. Він не має запаху та кольору, що ускладнює його своєчасне виявлення.

Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність печей, димоходів та наявність тяги, а також дотримуватися правил безпеки під час користування опалювальними приладами.

У відомстві підкреслюють, що дотримання елементарних заходів безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків.

Нагадаємо

Після 18 днів боротьби за життя не стало 36-річного пожежного-рятувальника Олександра Зіброва. Він отримав важкі травми під час повторного російського удару 9 січня у Дарницькому районі Києва.

Андрій Тимощенков

