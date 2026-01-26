На Миколаївщині жінка та дитина отруїлися чадним газом у власному будинку - ДСНС
Київ • УНН
У селі Сливине Миколаївського району жінка та дитина отруїлися чадним газом через несправність пічного опалення. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан середньої тяжкості.
У селі Сливине Миколаївського району сталася подія, внаслідок якої чадним газом отруїлася жінка разом із дитиною. Попередньою причиною інциденту називають порушення в роботі пічного опалення. Про це повідомляють у ДСНС, передає УНН.
Деталі
За інформацією рятувальників, отруєння сталося у житловому будинку. Потерпілих оперативно госпіталізували до медичного закладу.
Наразі жінка та дитина перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.
У ДСНС наголошують, що чадний газ є невидимим і надзвичайно небезпечним для життя людини. Він не має запаху та кольору, що ускладнює його своєчасне виявлення.
Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність печей, димоходів та наявність тяги, а також дотримуватися правил безпеки під час користування опалювальними приладами.
У відомстві підкреслюють, що дотримання елементарних заходів безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків.
