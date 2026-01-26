ДСНС: пішов із життя рятувальник, який потрапив під повторний удар рф 9 січня у Києві

$43.140.03
10:18 • 1952 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 7216 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 5648 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 14474 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 14821 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 23697 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 33821 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 29537 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26142 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21584 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 17292 перегляди
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 14746 перегляди
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 11309 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 13849 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 10251 перегляди
Публікації
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 7216 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 4030 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 14475 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 100575 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 115921 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Віктор Ляшко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Європа
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 26003 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 25901 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 42157 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 42216 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 55328 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка

ДСНС: пішов із життя рятувальник, який потрапив під повторний удар рф 9 січня у Києві

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Після 18 днів боротьби за життя не стало 36-річного пожежного-рятувальника Олександра Зіброва. Він отримав важкі травми під час повторного російського удару 9 січня у Дарницькому районі Києва.

ДСНС: пішов із життя рятувальник, який потрапив під повторний удар рф 9 січня у Києві

Після 18 днів боротьби за життя не стало рятувальника, який потрапив під повторний російський удар 9 січня у Києві, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Черговий важкий день для родини ДСНС: на жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва", - вказав голова ДСНС України Андрій Даник.

"Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку", - зазначив голова ДСНС.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 4822 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ