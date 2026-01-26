ДСНС: пішов із життя рятувальник, який потрапив під повторний удар рф 9 січня у Києві

Після 18 днів боротьби за життя не стало рятувальника, який потрапив під повторний російський удар 9 січня у Києві, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Черговий важкий день для родини ДСНС: на жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва", - вказав голова ДСНС України Андрій Даник.

"Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку", - зазначив голова ДСНС.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД