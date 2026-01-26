ГСЧС: ушел из жизни спасатель, попавший под повторный удар рф 9 января в Киеве

После 18 дней борьбы за жизнь не стало спасателя, который попал под повторный российский удар 9 января в Киеве, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Очередной тяжелый день для семьи ГСЧС: к сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги – пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", - указал глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

"Враг забрал еще одну жизнь смелого и отважного огнеборца, любящего мужа и заботливого отца. Он получил тяжелые травмы, защищая людей несмотря на страшную опасность", - отметил глава ГСЧС.

