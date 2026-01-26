ГСЧС: ушел из жизни спасатель, попавший под повторный удар рф 9 января в Киеве

$43.140.03
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 7494 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 5766 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 14622 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 14902 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 23754 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 33872 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 29569 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26156 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21595 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 17596 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 15029 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 11591 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 14163 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 10657 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 7494 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 4156 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 14622 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 100662 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 116016 просмотра
ГСЧС: ушел из жизни спасатель, попавший под повторный удар рф 9 января в Киеве

Киев • УНН

 • 492 просмотра

После 18 дней борьбы за жизнь не стало 36-летнего пожарного-спасателя Александра Зиброва. Он получил тяжелые травмы во время повторного российского удара 9 января в Дарницком районе Киева.

ГСЧС: ушел из жизни спасатель, попавший под повторный удар рф 9 января в Киеве

После 18 дней борьбы за жизнь не стало спасателя, который попал под повторный российский удар 9 января в Киеве, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Очередной тяжелый день для семьи ГСЧС: к сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги – пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", - указал глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

"Враг забрал еще одну жизнь смелого и отважного огнеборца, любящего мужа и заботливого отца. Он получил тяжелые травмы, защищая людей несмотря на страшную опасность", - отметил глава ГСЧС.

россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 4822 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев