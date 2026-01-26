В Николаевской области женщина и ребенок отравились угарным газом в собственном доме - ГСЧС

$43.140.03
17:23 • 1600 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 6548 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 11565 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 17472 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 18875 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 32875 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23464 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45221 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22010 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40924 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзивы
Популярные новости
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 30648 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 37145 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 26375 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11177 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 18334 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 116 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 6560 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 32877 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45223 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 37148 просмотра
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 920 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 4894 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 5686 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11178 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34191 просмотра
В Николаевской области женщина и ребенок отравились угарным газом в собственном доме - ГСЧС

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В селе Сливино Николаевского района женщина и ребенок отравились угарным газом из-за неисправности печного отопления. Пострадавшие госпитализированы, их состояние средней тяжести.

В Николаевской области женщина и ребенок отравились угарным газом в собственном доме - ГСЧС

В селе Сливино Николаевского района произошло событие, в результате которого угарным газом отравилась женщина вместе с ребенком. Предварительной причиной инцидента называют нарушения в работе печного отопления. Об этом сообщают в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По информации спасателей, отравление произошло в жилом доме. Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас женщина и ребенок находятся в больнице в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ГСЧС отмечают, что угарный газ невидим и чрезвычайно опасен для жизни человека. Он не имеет запаха и цвета, что затрудняет его своевременное обнаружение.

Спасатели призывают граждан регулярно проверять исправность печей, дымоходов и наличие тяги, а также соблюдать правила безопасности при пользовании отопительными приборами.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение элементарных мер безопасности поможет избежать трагических последствий.

Напомним

После 18 дней борьбы за жизнь не стало 36-летнего пожарного-спасателя Александра Зиброва. Он получил тяжелые травмы во время повторного российского удара 9 января в Дарницком районе Киева.

Андрей Тимощенков

Общество
Село
Техника
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Николаевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев