В Николаевской области женщина и ребенок отравились угарным газом в собственном доме - ГСЧС

В селе Сливино Николаевского района произошло событие, в результате которого угарным газом отравилась женщина вместе с ребенком. Предварительной причиной инцидента называют нарушения в работе печного отопления. Об этом сообщают в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По информации спасателей, отравление произошло в жилом доме. Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас женщина и ребенок находятся в больнице в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ГСЧС отмечают, что угарный газ невидим и чрезвычайно опасен для жизни человека. Он не имеет запаха и цвета, что затрудняет его своевременное обнаружение.

Спасатели призывают граждан регулярно проверять исправность печей, дымоходов и наличие тяги, а также соблюдать правила безопасности при пользовании отопительными приборами.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение элементарных мер безопасности поможет избежать трагических последствий.

Напомним

