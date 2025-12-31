Мать с 4-летней дочерью в больнице: под Киевом семья отравилась угарным газом
Киев • УНН
В Киевской области семья отравилась угарным газом из-за неисправности газовой колонки и отсутствия вентиляции. 45-летние супруги и их 4-летняя дочь пострадали, мать с ребенком госпитализированы.
В Киевской области в одном из частных домов семья отравилась угарным газом, женщину и ее 4-летнюю дочь госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
31 декабря в 07:05 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в городе Белая Церковь в одном из частных домов семья отравилась угарным газом.
На место происшествия прибыли правоохранители. Медики оказали помощь пострадавшим — 45-летним супругам и их 4-летней дочери. Впоследствии мать с ребенком госпитализировали для дальнейшего обследования.
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале28.12.25, 12:43 • 18530 просмотров
По предварительной информации работников газовой службы, семья отравилась угарным газом из-за отсутствия вентиляционного канала, вероятно, вследствие неисправности газовой колонки. Газоснабжение в доме было перекрыто для проведения дальнейшей проверки.
Ювенальный инспектор, находясь в медицинском учреждении, пообщался с матерью ребенка. По словам женщины, накануне в доме возникли технические неисправности газового оборудования, из-за чего, вероятно, произошла утечка газа. Сейчас девочка находится в реанимационном отделении, в сознании, угрозы ее жизни нет.
Полтавщина: двое взрослых и пятеро детей отравились неизвестным веществом30.12.25, 14:58 • 2982 просмотра