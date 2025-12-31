Матір з 4-річною донькою в лікарні: під Києвом родина отруїлась чадним газом

У Київській області в одному з приватних будинків сімʼя отруїлася чадним газом, жінку та її 4-річну доньку госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

31 грудня о 07:05 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в місті Біла Церква в одному з приватних будинків сімʼя отруїлася чадним газом.

На місце події прибули правоохоронці. Медики надали допомогу постраждалим — 45-річному подружжю та їхній 4-річній доньці. Згодом матір із дитиною госпіталізували для подальшого обстеження.

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі

За попередньою інформацією працівників газової служби, родина отруїлася чадним газом через відсутність вентиляційного каналу, ймовірно внаслідок несправності газової колонки. Газопостачання в будинку було перекрито для проведення подальшої перевірки.

Ювенальний інспектор, перебуваючи в медичному закладі, поспілкувався з матір’ю дитини. За словами жінки, напередодні в будинку виникли технічні несправності газового обладнання, через що, ймовірно, стався витік газу. Наразі дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні, при свідомості, загрози її життю немає.

Полтавщина: двоє дорослих та п'ятеро дітей отруїлись невідомою речовиною