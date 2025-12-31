Матір з 4-річною донькою в лікарні: під Києвом родина отруїлась чадним газом

$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 3326 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 3962 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 4832 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 9134 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 12694 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25217 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 58847 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 40782 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34425 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят
Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Джордж Вокер Буш
Богдан Хмельницький
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Китай
Донецька область
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Матір з 4-річною донькою в лікарні: під Києвом родина отруїлась чадним газом

Київ • УНН

 • 266 перегляди

На Київщині родина отруїлася чадним газом через несправність газової колонки та відсутність вентиляції. 45-річне подружжя та їхня 4-річна донька постраждали, матір з дитиною госпіталізовано.

Матір з 4-річною донькою в лікарні: під Києвом родина отруїлась чадним газом

У Київській області в одному з приватних будинків сімʼя отруїлася чадним газом, жінку та її 4-річну доньку госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

31 грудня о 07:05 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в місті Біла Церква в одному з приватних будинків сімʼя отруїлася чадним газом.

На місце події прибули правоохоронці. Медики надали допомогу постраждалим — 45-річному подружжю та їхній 4-річній доньці. Згодом матір із дитиною госпіталізували для подальшого обстеження.

Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підвалі28.12.25, 12:43 • 18530 переглядiв

За попередньою інформацією працівників газової служби, родина отруїлася чадним газом через відсутність вентиляційного каналу, ймовірно внаслідок несправності газової колонки. Газопостачання в будинку було перекрито для проведення подальшої перевірки.

Ювенальний інспектор, перебуваючи в медичному закладі, поспілкувався з матір’ю дитини. За словами жінки, напередодні в будинку виникли технічні несправності газового обладнання, через що, ймовірно, стався витік газу. Наразі дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні, при свідомості, загрози її життю немає.

Полтавщина: двоє дорослих та п'ятеро дітей отруїлись невідомою речовиною30.12.25, 14:58 • 2982 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Нерухомість
Новий рік
Техніка
Енергетика
Опалення
Київська область
Біла Церква