На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
На Кіровоградщині четверо людей, включаючи трьох дітей, отруїлися чадним газом у с. Новий Стародуб. Дітей госпіталізували у стані середньої тяжкості.
На Кіровоградщині четверо людей отруїлися чадним газом, троє з них — діти, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася в с. Новий Стародуб Петрівської СТГ Олександрійського району.
Постраждали 36-річна жінка та троє хлопців – 2012, 2015 та 2023 років народження.
Дітей у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.
Рятувальники нагадали, що чадний газ неможливо побачити, відчути на смак чи запах.
