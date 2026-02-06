На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом

$43.140.03
Ексклюзив
14:41 • 22 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
12:09 • 4464 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 15686 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 14521 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 17632 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 58222 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 52286 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40730 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18 • 52624 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 97203 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
14:41 • 22 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 15689 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 58222 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Еммануель Бонн
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка
Соціальна мережа

На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом

Київ • УНН

 • 94 перегляди

На Кіровоградщині четверо людей, включаючи трьох дітей, отруїлися чадним газом у с. Новий Стародуб. Дітей госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом

На Кіровоградщині четверо людей отруїлися чадним газом, троє з них — діти, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася в с. Новий Стародуб Петрівської СТГ Олександрійського району.

Постраждали 36-річна жінка та троє хлопців – 2012, 2015 та 2023 років народження. 

Матір з 4-річною донькою в лікарні: під Києвом родина отруїлась чадним газом31.12.25, 13:12 • 2654 перегляди

Дітей у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Рятувальники нагадали, що чадний газ неможливо побачити, відчути на смак чи запах. 

Двоє жителів Рівненщини потрапили до реанімації через чадний газ05.02.26, 17:59 • 3918 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Опалення
Кіровоградська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій