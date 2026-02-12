На Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер, которых она заставляла двое суток стоять на коленях без еды

В Полтавской области 30-летнюю женщину подозревают в истязании двух младших сестер, над которыми она была опекуном. По данным следствия, из-за наказания за съеденные сладости 13- и 16-летних девочек она заставляла двое суток стоять на коленях без еды, ограничивала во сне и била. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Полтавской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров расследуется дело об истязании 16-летней и 13-летней девочек. По данным следствия, их 30-летняя родная сестра-опекун заставляла детей двое суток стоять на коленях без еды, ограничивала во сне и физиологических потребностях

В сентябре 2025 года девочки без разрешения съели сладости. За это опекун насыпала в угол гречку и соль и заставила детей стоять на коленях. Они также получили удары металлической лопаткой для обуви, в результате чего на теле и голове появились синяки и ссадины.

Когда женщины не было дома, девочки сбежали. Правоохранители разыскали их в Полтаве, после чего потерпевших допросили в специализированном центре "Барнахус".

По результатам экспертиз опекуну сообщено о подозрении в истязании (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекуна двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательством каждому ребенку гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимоуважении и исключать любое унижение чести и достоинства ребенка