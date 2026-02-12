$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 1000 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 2634 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 9358 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 13757 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 15775 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 19164 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21332 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27795 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73763 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48932 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
На Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер, которых она заставляла двое суток стоять на коленях без еды

Киев • УНН

 • 920 просмотра

На Полтавщине 30-летнюю опекуншу подозревают в пытках двух младших сестер. Женщина заставляла их двое суток стоять на коленях без еды за съеденные сладости.

На Полтавщине опекуншу подозревают в пытках младших сестер, которых она заставляла двое суток стоять на коленях без еды

В Полтавской области 30-летнюю женщину подозревают в истязании двух младших сестер, над которыми она была опекуном. По данным следствия, из-за наказания за съеденные сладости 13- и 16-летних девочек она заставляла двое суток стоять на коленях без еды, ограничивала во сне и била. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Полтавской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров расследуется дело об истязании 16-летней и 13-летней девочек. По данным следствия, их 30-летняя родная сестра-опекун заставляла детей двое суток стоять на коленях без еды, ограничивала во сне и физиологических потребностях

- говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года девочки без разрешения съели сладости. За это опекун насыпала в угол гречку и соль и заставила детей стоять на коленях. Они также получили удары металлической лопаткой для обуви, в результате чего на теле и голове появились синяки и ссадины.

Когда женщины не было дома, девочки сбежали. Правоохранители разыскали их в Полтаве, после чего потерпевших допросили в специализированном центре "Барнахус".

По результатам экспертиз опекуну сообщено о подозрении в истязании (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Опекун обязан обеспечивать ребенка необходимыми условиями для жизни, обучения и развития, защищать его права и интересы. В этой ситуации наоборот – от неправомерных действий опекуна двух сестер защищают ювенальные прокуроры. Законодательством каждому ребенку гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность. А дисциплина и порядок в семье должны основываться на взаимоуважении и исключать любое унижение чести и достоинства ребенка

- отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

Дополнение

По поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания, проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Полтавская область
Генеральный прокурор Украины
Полтава