На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчини
Київ • УНН
На Буковині поліція затримала 37-річного чоловіка, підозрюваного у викраденні 13-річної дівчини. Дитину знайшли неушкодженою, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Деталі
Повідомлення про зникнення 13-річної жительки Чернівців надійшло до поліції 10 лютого. Дівчина не повернулася додому після навчального закладу, після чого правоохоронці негайно розпочали безперервні пошукові заходи.
У результаті проведених оперативно-розшукових дій поліцейські встановили місцезнаходження дитини та затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Чернівців.
За даними слідства, чоловік заманив дівчину до автомобіля під приводом підвезти, після чого проти її волі переховував у помешканнях родичів, де тимчасово ніхто не проживав.
У поліції наголосили, що життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, а протиправних дій сексуального характеру щодо неї вчинено не було.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо
