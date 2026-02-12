На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчини

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 1214 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 3058 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 9712 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 13938 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 15915 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 19226 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 21365 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27806 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73774 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48944 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
90%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 21785 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 26216 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 38811 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 25364 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 10298 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 25701 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 72247 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 64446 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 66824 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 74978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мілан
Брюссель
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 6384 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 10515 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 39043 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 36167 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 37734 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot
Шахед-136

На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчини

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На Буковині поліція затримала 37-річного чоловіка, підозрюваного у викраденні 13-річної дівчини. Дитину знайшли неушкодженою, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчини

На Буковині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні малолітньої дитини. Дівчину вдалося розшукати в ході масштабної пошукової операції, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про зникнення 13-річної жительки Чернівців надійшло до поліції 10 лютого. Дівчина не повернулася додому після навчального закладу, після чого правоохоронці негайно розпочали безперервні пошукові заходи.

У результаті проведених оперативно-розшукових дій поліцейські встановили місцезнаходження дитини та затримали ймовірного зловмисника. Ним виявився 37-річний житель Чернівців.

За даними слідства, чоловік заманив дівчину до автомобіля під приводом підвезти, після чого проти її волі переховував у помешканнях родичів, де тимчасово ніхто не проживав.

У поліції наголосили, що життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, а протиправних дій сексуального характеру щодо неї вчинено не було.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

На Полтавщині 30-річну опікунку підозрюють у катуванні двох молодших сестер. Жінка змушувала їх дві доби стояти на колінах без їжі за з'їдені солодощі.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Чернівці