Румыния заявила о масштабной кибероперации рф против критической инфраструктуры - ЦПД

09:16 • 2578 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 4634 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 6612 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 6138 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 15342 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 24176 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 20406 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19637 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16821 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15915 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 31893 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 42420 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 60036 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 77269 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 79773 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 10813 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 14639 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 17148 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 22130 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 30844 просмотра
Румыния заявила о масштабной кибероперации рф против критической инфраструктуры - ЦПД

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Власти Румынии сообщили о гибридной операции москвы по дестабилизации, включавшей кибератаки на критическую инфраструктуру. русскоязычные хакеры атаковали водные ресурсы, нефтепроводы и энергетический комплекс.

Румыния заявила о масштабной кибероперации рф против критической инфраструктуры - ЦПД
Фото: ЦПД СНБО Украины

Власти Румынии заявили о масштабной российской кибероперации против критической инфраструктуры страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Подробности

По словам главы Национального управления кибербезопасности Румынии Дана Чимпяна, недавние атаки были частью гибридной операции москвы, направленной на дестабилизацию ситуации внутри государства.

Также сообщается, что в течение последних месяцев хакеры атаковали национальное агентство водных ресурсов, оператора нефтепроводов и крупный энергетический комплекс Румынии. Для этого использовались программы-вымогатели (ransomware) - эти атаки совпадали с пиковыми зимними нагрузками и важными политическими решениями по поддержке Украины.

Как отметили в ЦПД, ответственность на себя взяли русскоязычные хакерские группировки Quilin и Gentlemen. Там добавили, что целью этих атак была проверка устойчивости энергосистемы, создание социальной напряженности и давление на страну-члена НАТО.

Такая тактика позволяет кремлю действовать через криминальные сети, сохраняя формальную "непричастность". Это очередное проявление гибридной агрессии рф против Европы, требующее усиления киберзащиты и координации союзников

- говорится в сообщении.

Напомним

В начале февраля 2026 года спецслужбы Италии предотвратили кибератаки на сайты МИД и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми. Министр иностранных дел Антонио Таяни связал злоумышленников с россией.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии