Румыния заявила о масштабной кибероперации рф против критической инфраструктуры - ЦПД

Фото: ЦПД СНБО Украины

Власти Румынии заявили о масштабной российской кибероперации против критической инфраструктуры страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Подробности

По словам главы Национального управления кибербезопасности Румынии Дана Чимпяна, недавние атаки были частью гибридной операции москвы, направленной на дестабилизацию ситуации внутри государства.

Также сообщается, что в течение последних месяцев хакеры атаковали национальное агентство водных ресурсов, оператора нефтепроводов и крупный энергетический комплекс Румынии. Для этого использовались программы-вымогатели (ransomware) - эти атаки совпадали с пиковыми зимними нагрузками и важными политическими решениями по поддержке Украины.

Как отметили в ЦПД, ответственность на себя взяли русскоязычные хакерские группировки Quilin и Gentlemen. Там добавили, что целью этих атак была проверка устойчивости энергосистемы, создание социальной напряженности и давление на страну-члена НАТО.

Такая тактика позволяет кремлю действовать через криминальные сети, сохраняя формальную "непричастность". Это очередное проявление гибридной агрессии рф против Европы, требующее усиления киберзащиты и координации союзников - говорится в сообщении.

Напомним

В начале февраля 2026 года спецслужбы Италии предотвратили кибератаки на сайты МИД и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми. Министр иностранных дел Антонио Таяни связал злоумышленников с россией.