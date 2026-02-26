$43.240.02
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Північна Європа в підвищеній готовності через загрозу енергетичній інфраструктурі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Країни Північної Європи перебувають у підвищеній готовності через загрозу енергетичній інфраструктурі, яку сприймають як "гостру". Зловмисник, ймовірно пов'язаний з іноземною державою, погрожує енергетичній мережі.

Північна Європа в підвищеній готовності через загрозу енергетичній інфраструктурі - ЗМІ

Країни Північної Європи перебувають в стані підвищеної готовності через ймовірну загрозу енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV4 Nyheterna.

Деталі

Ряд органів влади та поліцейських підрозділів у всій Північній Європі перейшли в режим підвищеної готовності. Як повідомляють ЗМІ, особа, яка, як вважається, має зв'язки з іноземною державою, погрожує енергетичній мережі в усій Північній Європі, включаючи Швецію.

Не виключено, що зловмисник може бути пов’язаний з російськими спецслужбами. За даними джерел TV4 Nyheterna, ця загроза сприймається дуже серйозно і характеризується як "гостра".

Також повідомляється, що зловмисник нібито назвав термін, до якого буде здійснено напад. Водночас ЗМІ невідомо, як саме, де саме і коли саме буде здійснено напад - також немає іншої детальної інформації про характер загрози.

Ми знаємо про цю інформацію, активно стежимо за ситуацією та співпрацюємо з відповідними суб'єктами. Ми звернулись до Агентства цивільної оборони та Агентства з енергетики

- каже Карін Стиреніус, речник національного медіацентру поліції Швеції.

Нагадаємо

Нещодавно влада Румунії заявила про масштабну російську кібероперацію проти критичної інфраструктури країни.

Також УНН повідомляв, що на початку лютого 2026 року спецслужби Італії запобігли кібератакам на сайти МЗС та об'єкти, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні пов'язав зловмисників із росією.

Євген Устименко

