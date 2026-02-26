Північна Європа в підвищеній готовності через загрозу енергетичній інфраструктурі - ЗМІ
Київ • УНН
Країни Північної Європи перебувають у підвищеній готовності через загрозу енергетичній інфраструктурі, яку сприймають як "гостру". Зловмисник, ймовірно пов'язаний з іноземною державою, погрожує енергетичній мережі.
Країни Північної Європи перебувають в стані підвищеної готовності через ймовірну загрозу енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на TV4 Nyheterna.
Деталі
Ряд органів влади та поліцейських підрозділів у всій Північній Європі перейшли в режим підвищеної готовності. Як повідомляють ЗМІ, особа, яка, як вважається, має зв'язки з іноземною державою, погрожує енергетичній мережі в усій Північній Європі, включаючи Швецію.
Не виключено, що зловмисник може бути пов’язаний з російськими спецслужбами. За даними джерел TV4 Nyheterna, ця загроза сприймається дуже серйозно і характеризується як "гостра".
Також повідомляється, що зловмисник нібито назвав термін, до якого буде здійснено напад. Водночас ЗМІ невідомо, як саме, де саме і коли саме буде здійснено напад - також немає іншої детальної інформації про характер загрози.
Ми знаємо про цю інформацію, активно стежимо за ситуацією та співпрацюємо з відповідними суб'єктами. Ми звернулись до Агентства цивільної оборони та Агентства з енергетики
Нагадаємо
Нещодавно влада Румунії заявила про масштабну російську кібероперацію проти критичної інфраструктури країни.
Також УНН повідомляв, що на початку лютого 2026 року спецслужби Італії запобігли кібератакам на сайти МЗС та об'єкти, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні пов'язав зловмисників із росією.