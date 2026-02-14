$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 4108 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 5518 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 9984 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 11314 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12353 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24535 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41464 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36359 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35934 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людини

Київ • УНН

 • 202 перегляди

У п'ятницю, 13 лютого, американські військові завдали удару по судну наркоторговців у Карибському морі, ліквідувавши трьох наркотерористів. Операція була санкціонована командувачем генералом Френсісом Л. Донованом.

Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людини

У п’ятницю, 13 лютого, американські військові завдали удару по судну наркоторговців у Карибському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Південне командування США.

Деталі

У командуванні зазначили, що санкцію на операцію дав командувач, генерала Френсіс Л. Донован. Там також додали, що судно рухалося відомим маршрутом наркоторгівлі та було пов’язане з перевезенням наркотиків до США.

Під час цієї операції було вбито трьох наркотерористів. Жоден з військовослужбовців США не постраждав

- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що дана операція відбулась в акваторії Карибського моря, де США регулярно проводять місії з протидії наркотрафіку та контрабанді.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати наземних ударів по наркокартелях у будь-якій країні, включаючи Мексику, Центральну та Південну Америку.

Євген Устименко

