Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людини
Київ • УНН
У п'ятницю, 13 лютого, американські військові завдали удару по судну наркоторговців у Карибському морі, ліквідувавши трьох наркотерористів. Операція була санкціонована командувачем генералом Френсісом Л. Донованом.
У п’ятницю, 13 лютого, американські військові завдали удару по судну наркоторговців у Карибському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Південне командування США.
Деталі
У командуванні зазначили, що санкцію на операцію дав командувач, генерала Френсіс Л. Донован. Там також додали, що судно рухалося відомим маршрутом наркоторгівлі та було пов’язане з перевезенням наркотиків до США.
Під час цієї операції було вбито трьох наркотерористів. Жоден з військовослужбовців США не постраждав
Також зазначається, що дана операція відбулась в акваторії Карибського моря, де США регулярно проводять місії з протидії наркотрафіку та контрабанді.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть завдати наземних ударів по наркокартелях у будь-якій країні, включаючи Мексику, Центральну та Південну Америку.