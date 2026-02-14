$42.990.00
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 6416 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 10459 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 11730 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12552 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 24727 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 41642 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 36509 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36037 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 66015 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
публикации
Эксклюзивы
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человека

Киев • УНН

 • 646 просмотра

В пятницу, 13 февраля, американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море, ликвидировав трех наркотеррористов. Операция была санкционирована командующим генералом Фрэнсисом Л. Донованом.

Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человека

В пятницу, 13 февраля, американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Южное командование США.

Детали

В командовании отметили, что санкцию на операцию дал командующий, генерал Фрэнсис Л. Донован. Там также добавили, что судно двигалось по известному маршруту наркоторговли и было связано с перевозкой наркотиков в США.

В ходе этой операции были убиты трое наркотеррористов. Ни один из военнослужащих США не пострадал

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная операция состоялась в акватории Карибского моря, где США регулярно проводят миссии по противодействию наркотрафику и контрабанде.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой стране, включая Мексику, Центральную и Южную Америку.

Евгений Устименко

