Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человека

В пятницу, 13 февраля, американские военные нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Южное командование США.

Детали

В командовании отметили, что санкцию на операцию дал командующий, генерал Фрэнсис Л. Донован. Там также добавили, что судно двигалось по известному маршруту наркоторговли и было связано с перевозкой наркотиков в США.

В ходе этой операции были убиты трое наркотеррористов. Ни один из военнослужащих США не пострадал - говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная операция состоялась в акватории Карибского моря, где США регулярно проводят миссии по противодействию наркотрафику и контрабанде.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести наземные удары по наркокартелям в любой стране, включая Мексику, Центральную и Южную Америку.