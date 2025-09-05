США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC

Сполучені Штати можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні у разі укладення мирної угоди з росією. Ідея створення такої демілітаризованої території є частиною попереднього плану гарантій безпеки для Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

За даними NBC News, обговорюється створення великої буферної зони всередині України, яка відділятиме російські та українські території. Контроль за нею передбачається здійснювати за допомогою дронів, супутників та інших розвідувальних засобів, при цьому провідну роль у спостереженні можуть взяти на себе США. Водночас моніторинг відбуватиметься у координації з низкою партнерських держав.

Джерела NBC News зазначають, що безпосередня охорона зони може покладатися на війська країн, які не входять до НАТО, зокрема Саудівської Аравії чи навіть Бангладеш. Американських військових в Україну відправляти не планується. Таким чином, автори плану прагнуть уникнути будь-якого "натівського бренду", який москва могла б використати як привід для ескалації.

Гарантії безпеки розглядаються як комплексна система, що включатиме не лише буферну зону, але й двосторонні угоди України з її союзниками. Участь НАТО у класичному розумінні виключається, аби не перетнути "червоні лінії" кремля.

Водночас союзники України прагнуть забезпечити й економічний компонент. Туреччині, за планом, відводиться ключова роль у збереженні стабільності в Чорному морі та гарантуванні свободи торговельних потоків.

Обговорення плану, повідомляє NBC News, триває на рівні військових та політичних лідерів. У Пентагоні процес координує генерал ВПС Ден Кейн, який вже представив президенту США Дональду Трампу кілька варіантів гарантій безпеки. Паралельно Вашингтон вів переговори з Києвом щодо масштабної оборонної угоди на суму до 100 мільярдів доларів, яка передбачає постачання зброї та обмін технологіями.

У Білому домі підтвердили, що рішення залишається за президентом Трампом, проте деталей плану наразі не розкривають.

Президент Трамп є тим, хто приймає рішення… Ми не випереджатимемо дипломатичний процес - заявила речниця адміністрації Кароліна Лівітт.

