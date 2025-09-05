$41.350.02
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Соединенные Штаты рассматривают возможность возглавить мониторинг буферной зоны в Украине в рамках мирного соглашения с россией. Эта демилитаризованная территория будет контролироваться с помощью дронов и спутников, без привлечения американских военных.

США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC

Соединенные Штаты могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине в случае заключения мирного соглашения с россией. Идея создания такой демилитаризованной территории является частью предварительного плана гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

По данным NBC News, обсуждается создание большой буферной зоны внутри Украины, которая будет отделять российские и украинские территории. Контроль за ней предполагается осуществлять с помощью дронов, спутников и других разведывательных средств, при этом ведущую роль в наблюдении могут взять на себя США. В то же время мониторинг будет происходить в координации с рядом партнерских государств.

Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30.08.25, 13:03 • 145680 просмотров

Источники NBC News отмечают, что непосредственная охрана зоны может возлагаться на войска стран, не входящих в НАТО, в частности Саудовской Аравии или даже Бангладеш. Американских военных в Украину отправлять не планируется. Таким образом, авторы плана стремятся избежать любого "натовского бренда", который москва могла бы использовать как повод для эскалации.

Гарантии безопасности рассматриваются как комплексная система, которая будет включать не только буферную зону, но и двусторонние соглашения Украины с ее союзниками. Участие НАТО в классическом понимании исключается, чтобы не пересечь "красные линии" Кремля.

В то же время союзники Украины стремятся обеспечить и экономический компонент. Турции, по плану, отводится ключевая роль в сохранении стабильности в Черном море и гарантировании свободы торговых потоков.

Отправка немецких войск в Украину малоперспективна - Bid31.08.25, 15:18 • 5340 просмотров

Обсуждение плана, сообщает NBC News, продолжается на уровне военных и политических лидеров. В Пентагоне процесс координирует генерал ВВС Дэн Кейн, который уже представил президенту США Дональду Трампу несколько вариантов гарантий безопасности. Параллельно Вашингтон вел переговоры с Киевом относительно масштабного оборонного соглашения на сумму до 100 миллиардов долларов, которое предусматривает поставки оружия и обмен технологиями.

В Белом доме подтвердили, что решение остается за президентом Трампом, однако деталей плана пока не раскрывают. 

Президент Трамп является тем, кто принимает решения… Мы не будем опережать дипломатический процесс 

- заявила пресс-секретарь администрации Каролина Ливитт.

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29.08.25, 07:31 • 25650 просмотров

Степан Гафтко

